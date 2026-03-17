Urge contar con un Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica porque ese padecimiento continúa incrementando la demanda de terapias de reemplazo renal, y el trasplante de riñón es el más solicitado en el país, coincidieron especialistas durante el Foro Universitario por el Día Mundial del Riñón 2026.

Mencionaron que para evitar la enfermedad renal crónica -tercera causa de muerte en México después de las cardiopatías isquémicas y la diabetes- es necesario intensificar las políticas públicas de prevención y detección temprana.

En este contexto y con el propósito de conocer la salud de ese órgano en personas de la comunidad universitaria, la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) instrumentó un cuestionario elaborado por el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

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Se aplicó a mil 411 personas, 62% de estudiantes de 15 a 24 años para identificar factores de riesgo como antecedentes familiares, diabetes, hipertensión y alto consumo de medicamentos, la mayoría de las veces sin prescripción, señaló el titular de la DGAS, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández.

En la primera charla del Foro, ofrecida en el auditorio “Dr. Samuel Ramírez Moreno” de esa entidad universitaria, se relató que 144 personas requirieron exámenes químicos para estudios más profundos.

A excepción de los antecedentes familiares -inevitables- se puede disminuir el consumo de medicamentos, especialmente los autorecetados. Con el aumento de la edad se modifican los factores de riesgo como presión alta, reducida en los jóvenes, pero que aumenta entre los trabajadores, manifestó.

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Olaiz Fernández destacó que entre la comunidad universitaria hay margen de acción para prevenir su avance y trabajar a favor de su localización.

Al respecto, la directora general del Cenatra, Rosa Erro Aboytia, reconoció que esa afección es un desafío para la salud pública debido a su alta prevalencia y progresión silenciosa. “Incrementa la demanda de terapias sustitutivas, incluyendo el trasplante”.

Tan solo la tasa nacional de mortalidad es de 45.35 muertes por cada 100 mil habitantes, razón por la cual su tratamiento requiere un abordaje integral, así como intensificar las políticas públicas de prevención y detección temprana.

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“Actualmente hay una brecha importante entre la necesidad de trasplantes, especialmente de riñón, y la capacidad de respuesta del sistema. Reducirla requiere fortalecer la donación de órganos y mejorar la coordinación entre diversas instituciones”, estimó Erro Aboytia.

La directora general de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud, Laura Cortés Sanabria, refirió el alto gasto público que representa atender la insuficiencia renal crónica con diálisis y hemodiálisis que, en ocasiones, se prolongan por años.

En la era de salud digital, la información es un conjunto de registros y piedra angular sobre la cual se construye este derecho en México, por lo que se necesita soberanía de datos, transparencia y equidad para identificar brechas y desiertos de atención mediante análisis geoespacial y diferenciados, añadió el director general de Información en Salud de esa dependencia, Christian Arturo Zaragoza Jiménez.

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jc/apr