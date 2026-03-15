Crean atlas interactivo del cuerpo humano; ¿cómo utilizar el portal gratuito?

Una nueva herramienta digital ha causado furor entre los internautas de distintas partes del mundo. Se trata de un portal gratuito en línea que permite a cualquier persona explorar a profundidad los órganos del cuerpo humano.

El sitio El Atlas de Órganos Humanos (HOA, por sus siglas en inglés) se ha perfilado en los últimos días para ser un soporte de conocimiento para la comunidad científica, médicos, educadores, estudiantes y el público en general.

¿En qué consiste este proyecto?

El repositorio virtual permite visualizar órganos internos del cuerpo humano desde una escala celular local (resolución micrónica) hasta la estructura superficial completa, con imágenes tridimensionales de órganos intactos de manera detallada y nunca antes vista.

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Este proyecto se perfila para convertirse en un recurso útil para investigaciones científicas, médicos y estudiantes. Foto: Canva

La base de datos del atlas almacena aproximadamente 65 órganos para su consulta y exploración: cerebro, ojo, corazón, riñón, hígado y pulmón son algunos, convirtiéndose en un apoyo interesante para el estudio de la anatomía y las enfermedades humanas.

"Estas imágenes se publican abiertamente para permitir su exploración y reutilización, con la esperanza de que aporten nuevos conocimientos sobre nuestra constitución biológica en la salud y la enfermedad", explica el sitio oficial del proyecto en internet.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Science Advances el proyecto interactivo fue desarrollado en la Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF) de Grenoble en Francia, por un equipo internacional liderado por el University College London (UCL) en Reino Unido.

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El atlas comenzó a desarrollarse durante la pandemia por COVID-19, para estudiar determinadas afecciones y trastornos. Foto: Canva

El atlas está constituido por imágenes generadas mediante un avanzado método de imagen de rayos X, denominado Tomografía de Contraste de Fase Jerárquica (HiP-CT). Esta técnica utiliza la Fuente Extremadamente Brillante del ESRF, una fuente de sincrotrón de nueva generación.

¿Qué se puede consultar?

Apodada como el "Google Earth" de los órganos humanos, la plataforma ofrece actualmente una visualización interactiva a 65 órganos y 321 conjuntos de datos completos en 3D de 32 donantes, ofreciendo una exploración integral de estructuras complejas y relaciones espaciales

Entre los órganos disponibles para su revisión figuran cerebro, corazón, hígado, pulmones, riñones, bazo, colón, ojo, útero, placenta, etc. El portal se desarrolló en un periodo de más de 5 años, de la mano de científicos y médicos de nueve institutos de todo el mundo.

¿Cómo acceder al portal?

Se puede acceder al recurso directamente a través de un navegador web estándar, sin necesidad de un software especializado.

Dentro del portal podrás consultar las imágenes a partir del órgano o el donante. También se podrá buscar datos precisos a partir del establecimiento de parámetros del escaneo y el donante, tales como sexo, edad, altura peso, muestra y patología.

Para comenzar a explorar los órganos del cuerpo humanos, ingresa al portal digital: human-organ-atlas.esrf.fr

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