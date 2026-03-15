Premios Oscar 2026: 10 datos curiosos que debes saber de las nominaciones de este año

La 98° edición de los Premios Oscar se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

Estos galardones anuales reconocen la excelencia y los logros cinematográficos de la industria a nivel mundial, e incluyen categorías como Mejor Película de Animación, Canción Original, Película Extranjera, y las más esperadas de la noche como Mejor Actor, Actriz, Director y Película del año.

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Foto: ANGELA WEISS / AFP.

10 datos curiosos sobre las nominaciones y nominados a los Oscar este 2026

1. Zootopia 2 es la película nominada con mayor recaudación de este año

De acuerdo con el medio británico, BBC, Zootopia 2 recaudó la asombrosa cifra de 1,860 millones de dólares en todo el mundo.

Entre los otros éxitos de taquilla nominados este año se encuentra la tercera entrega de la franquicia, "Avatar: Fuego y Ceniza" que ha recaudado 1,480 millones de dólares; mientras que la película más taquillera en la categoría de Mejor Película es el thriller de carreras "F1", que recaudó 632 millones de dólares.

2. Emma Stone rompió dos récords este año

A sus 37 años, la protagonista de "Bugonia" es la mujer más joven en conseguir siete nominaciones al Oscar, superando a Meryl Streep, quien logró este reconocimiento cuando tenía 38 años.

Asimismo, Stone se ha convertido en la única actriz cuyas primeras cinco nominaciones al Oscar fueron todas por películas que también estuvieron nominadas a Mejor Película.

En tan solo 11 años, ha sido reconocida por sus papeles en "Birdman", "La Favorita", "Bugonia", "La La Land" y "Pobres Criaturas", ganando el galardón por las dos últimas.

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La actriz compite en la categoría de Mejor actriz por "Bugonia". Foto: AFP.

3. Chase Infiniti estuvo destinada al cine desde que nació

La estrella de 25 años, reconocida por su participación en "Una batalla tras otra", recibió su nombre en honor al personaje de Nicole Kidman en "Batman Eternamente" (1995), Chase Meridian. Por su parte, la frase característica de Buzz Lightyear en Toy Story: "Al infinito y más allá", fue la que le dio el segundo nombre a la actriz.

4. Actores nominados con sus directores favoritos

Varios de los nominados a mejor actor y actriz principal este año han sido reconocidos por su participación en películas dirigidas por su colaborador habitual. Los cuatro que parecen ser parejas inseparables son:

Ethan Hawke y Richard Linklater (que han hecho nueve películas juntos)

y (que han hecho nueve películas juntos) Michael B. Jordan y Ryan Coogler (cinco proyectos juntos)

y (cinco proyectos juntos) Emma Stone y Yorgos Lanthimos (cinco proyectos juntos)

y (cinco proyectos juntos) Renate Reinsve y Joachim Trier (tres proyectos juntos)

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Michael B. Jordan está nominado por su participación estelar en "Sinners". Foto: AP/Alberto Pezzali.

5. Jessie Buckley (Hamnet) podría convertirse en la primera irlandesa en ganar el premio a la Mejor Actriz

Entre las mujeres irlandesas nominadas anteriormente se encuentran Saoirse Ronan y Ruth Negga. Brenda Fricker ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en 1989, pero ninguna mujer irlandesa ha ganado aún en la categoría de Mejor Actriz principal.

Tras haber ganado esta categoría en los Critics' Choice Awards, los Globos de Oro, los BAFTA y los Actor Awards, se predice que Buckley se convertirá en la primera actriz irlandesa en ser premiada en esta categoría en las cinco ceremonias más reconocidas, desde que Renée Zellweger lo logró por su participación en "Judy" en 2020.

6. K-Pop Demon Hunters va por el oro doble

La gran apuesta de Netflix es la favorita para ganar en dos categorías: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por "Golden", la cual es interpretada por el grupo femenino Huntr/x, que aparece en la película.

Las únicas otras dos películas en lograr este doble oro son: "Toy Story 3" de 2010 con su canción "We Belong Together", y "Frozen" de 2013 con su hit mundial "Let It Go".

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Zoey, Rumi y Mira de la serie de animación "KPop Demon Hunters" ('Las guerreras k-pop')

7. Timothée Chalamet es el actor más joven desde Marlon Brando en conseguir tres nominaciones al Oscar por actuación

Brando tenía 30 años, la misma edad que Chalamet, cuando consiguió su tercera nominación en 1954.

Chalamet podría ganar este año por su participación en "Marty Supreme", pero debido a sus comentarios en entrevistas, ha perdido impulso en las últimas semanas.

Ganando o no, Chalamet ya perdió la oportunidad de convertirse en el actor más joven de la historia con este galardón. Ese récord lo ostenta Adrien Brody, quien en 2001 y a sus 29 años, ganó por "El pianista".

8. Solo tres intérpretes noruegos han sido nominados a un Oscar, dos de ellas son de este año (y todas han sido mujeres)

Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas están nominadas por sus interpretaciones en el drama familiar "Valor sentimental".

La única otra actriz noruega reconocida por la Academia es Liv Ullmann, quien fue nominada tanto por "Los emigrantes" (1972) como por "Cara a cara" (1976).

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Las actrices Renate Reinsve e Inga Ibsdotter interpretan a las hermanas Nora y Agnes, en la cinta “Valor sentimental”. Especial.

9. Varios actores están nominados luego de tomarse largos descansos de los Oscar

La actriz, Kate Hudson, protagonista de "Canción para dos", está nominada por primera vez en 25 años; mientras que la nominación de Benicio del Toro, de"Una Batalla Tras Otra", llega 22 años después de su última nominación.

Por su parte, Amy Madigan, protagonista de "La hora de la desaparición", está nominada por segunda vez, nada más y nada menos que 40 años después de su primera vez siendo reconocida.

10. "F1" logró algo que no se veía en 35 años

La película de suspenso sobre carreras "F1", protagonizada por el actor estadounidense, Brad Pitt, figura en varias categorías técnicas, pero también consiguió una sorprendente nominación a Mejor Película.

La película logró entrar en la categoría principal a pesar de no haber recibido ninguna nominación correspondiente a Mejor Director, Mejor Guion o Mejor Actuación en los Oscar, ni en ninguna otra ceremonia previa importante.

La última película que hizo esto fue "La Bella y la Bestia" en 1991.

Foto: Apple TV +

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