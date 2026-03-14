El Niño: ¿qué se sabe sobre la llegada del fenómeno meteorológico?; así podría afectar a México

El fenómeno climático conocido como "El Niño" podría regresar durante la segunda mitad de 2026, de acuerdo con pronósticos de la Oficina Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) este fenómeno amenaza al país con altas temperaturas, lluvias intensas, sequías en el norte y alteraciones en la temporada de huracanes.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El fenómeno El Niño forma parte del sistema climático natural llamado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que describe cambios periódicos en la temperatura de las aguas en el Océano Pacífico ecuatorial.

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Olas de calor

Durante esta fase, las aguas se calientan más de lo normal, lo que altera los patrones de viento, lluvia y temperatura en diversas partes del planeta. Este fenómeno suele presentarse de forma cíclica cada dos a siete años.

El ENOS tiene tres fases principales:

El Niño: cuando las aguas del Pacífico se calientan.

cuando las aguas del Pacífico se calientan. La Niña: cuando se enfrían.

cuando se enfrían. Fase neutral: cuando no domina ninguna de las dos condiciones.

¿Cuándo podría presentarse?

De acuerdo con reportes del Centro de Predicción Climática, existe alrededor de un 62% de probabilidad de que El Niño se desarrolle entre junio y agosto de 2026, después de un periodo previo dominado por condiciones neutrales y por una fase débil de La Niña durante el invierno.

Los especialistas señalan que el comportamiento exacto del fenómeno aún es incierto, ya que su intensidad potencial depende de la evolución de las temperaturas oceánicas en los próximos meses. De acuerdo con el SMN se espera una transición de La Niña a ENSO-neutral en el próximo mes.

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El fenómeno climático El Niño ocasiona alteraciones en la temporada de huracanes. Foto: SMN

¿Cómo podría afectar a México?

Aunque sus efectos pueden variar según la intensidad del evento, los meteorólogos prevén varios posibles impactos en el país:

Cambios en la temporada de huracanes: el calentamiento del océano puede aportar más energía a los ciclones tropicales, lo que en algunos casos favorece tormentas más intensas tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

a los ciclones tropicales, lo que en algunos casos favorece tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Variaciones en lluvias y sequías: suele alterar la distribución de precipitaciones ; dependiendo de la región, algunas zonas pueden registrar lluvias por encima del promedio mientras otras enfrentan períodos secos.

; dependiendo de la región, algunas zonas pueden por encima del promedio mientras otras enfrentan Temperaturas más altas: en varias ocasiones, este fenómeno ha estado relacionado con episodios de calor más intensos, especialmente durante primavera y verano.

Finalmente, especialistas señalan que aún es temprano para determinar la magnitud del posible episodio de El Niño en 2026. Sin embargo, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre el Pacífico ecuatorial.

Por ello, recomiendan seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de organismos internacionales conforme avance el año, cuando se definirá con mayor claridad si el fenómeno se consolidará y qué tan fuerte podría ser.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera una transición de La Niña a ENSO-neutral en el próximo mes. Foto: SMN

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