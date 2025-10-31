Día de Muertos 2025: ¿qué día se pide calaverita en México?

Los últimos días de octubre y los primeros de noviembre están repletos de todo tipo de decoraciones y tradiciones sobre el Día de Muertos. Desde ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil hasta papel picado o calaveritas de azúcar.

Esta fecha permite disfrutar el día con las prácticas más antiguas en el hogar o con toda la familia, una de ellas involucra a los niños y sus disfraces favoritos.

¿Qué día se pide calaverita en México?

La tradición de pedir calaverita tiene un significado muy antiguo que ha cambiado con el paso de los años. De acuerdo con National Geographic, la costumbre de que los niños pidan comida a sus vecinos se remonta a celebraciones celtas o incluso antiguas tradiciones navideñas.

Leer también Día de Muertos 2025: 10 Datos curiosos sobre el pan de muerto

En Estados Unidos esta popular tradición ocurre cada 31 de octubre, mientras que en nuestro país se celebra el 1 de noviembre, por lo que miles de niños podrán disfrutar el día entre risas y decenas de dulces.

Esta fecha permite adornar tu hogar, salir con niños y niñas a recolectar dulces y escuchar el icónico: “corre, allí están dando”.

Día de Muertos 2025: cuándo y por qué salen los niños a pedir calaverita en México (26/10/2025). Foto: Imagen hecha con IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr