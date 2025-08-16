No todos los códigos que hay Netflix funcionan como atajos, por ejemplo, los que se consideran "secretos" y ayudan a filtrar el contenido de la plataforma por géneros: terror, drama, comedia, etcétera.

Hay otros códigos que te advierten sobre problemas con tu cuenta e incluso con la conexión a Internet. Por eso, es mejor no ignorarlos cuando se muestran en la pantalla y buscar una solución inmediata para seguir disfrutando tus películas, series y documentales favoritos.

Si en alguna ocasión el código NW 2-5 te toma por sorpresa, ¡no te asustes! En Techbit te decimos qué significa y lo que debes hacer para que no aparezca de nuevo.

Netflix también ofrece soluciones para cuando aparece el código NW 2-5. Foto: Unsplash

Leer también La nueva Siri podría dejarte controlar apps solo con la voz

¿Por qué aparece el código NW 2-5 en Netflix?

El código NW 2-5 es, en realidad, un error de conexión. De acuerdo con el Centro de Ayuda del servicio de streaming, "significa que hay un problema con la conectividad a Internet en el dispositivo o la red doméstica".

Es posible identificarlo con la leyenda "Netflix encontró un error. Reintentando en [X] segundos", mismo que aparece en la pantalla sobre un recuadro gris.

Aunque se puede prever, por ejemplo, cuando se tardan en cargar los contenidos, cuando no puedes iniciar sesión o cuando la plataforma se cierra de manera repentina.

Pero no todo está perdido, pues hay 5 métodos para solucionar este problema.

El error NW 2-5 de Netflix indica fallas en la conexión a Internet. Foto: Unsplash

¿Cómo solucionar el error NW-2-5 en Netflix?

1. Comprueba la conexión a Internet.

Cuando aparezca el error, en la pantalla busca el apartado "Más detalles" y entra en "Verifica la red".

Si aparece una X roja en la pantalla quiere decir que el dispositivo no está conectado; o si estás usando una red pública (en un hotel o edificio) prueba con otra conexión es probable que esté saturada.

2. Reinicia tu dispositivo

Para este método, deberás desconectar tu dispositivo de la corriente eléctrica, esperar 15 segundos y volver a enchufarlo. El siguiente paso es prenderlo e iniciar sesión en Netflix.

3. Reinicia tu red WiFi

La cuarta solución que ofrece la plataforma de streaming es reiniciar la red doméstica para que se borren los datos y se solucionan los problemas de conectividad.

Aquí, deberás desconectar tu módem y el enrutador; espera 30 segundos y vuelve a conectarlo. Posteriormente, comprueba la conexión de Netflix.

4. Cambia de lugar el módem

Otra causa del problema es que tu módem esté colocado en un lugar donde ciertos objetos obstruyen su señal. De preferencia, acomódalo cerca de tu dispositivo, en una superficie elevada (no en el piso) y lejos de electrodomésticos.

5. Contacta a tu proveedor

Si ya probaste todas las posibles soluciones y el código sigue apareciendo, contacta a tu proveedor de Internet para que descarte la interrupción del servicio en el área donde vives o fallas en el enrutador.

¡No pierdas la cabeza si te aparece el error NW 2-5! Prueba cualquiera de estas soluciones para seguir viendo Netflix cómodamente.

Leer también Paso a paso: ¿cómo evitar que Google Maps gaste mucha batería?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters