Es común que cuando intentas descargar una app en tu móvil o en algún dispositivo nuevo, te salga un mensaje que dice: “Esta aplicación no es compatible con tu dispositivo”.

Muchos usuarios suelen pensar que esta alerta significa que hay algo mal en el funcionamiento del dispositivo y optan por conseguir uno nuevo, sin saber que puede tratarse de un error en la actualización del sistema.

Netflix ha sido de las aplicaciones que muestran este aviso con más frecuencia, pero aquí te dejamos una solución sencilla para que puedas resolverlo y utilizar la app con normalidad.

¿Cómo resolver el problema de compatibilidad de las aplicaciones?

Debes saber que este problema también puede originarse por falta de actualizaciones en el sistema operativo, o porque tu dispositivo es antiguo y ya no es compatible con las versiones de la app.

Sin importar cuál será el problema puedes seguir los siguientes pasos para intentar solucionarlo:

Actualiza el sistema operativo

Para un PC:

Haz clic en el botón de "Inicio" y selecciona el ícono de configuración.

Selecciona “Actualización y seguridad” y luego “Windows Update”.

Da clic en “Buscar actualizaciones”. Windows buscará las actualizaciones disponibles e instalará las que encuentre.

Algunas actualizaciones requerirán reiniciar el dispositivo. Asegúrate de guardar tu trabajo antes de reiniciar.

Para un dispositivo Android:

Ve a la opción de "Configuración".

Dirígete “Actualizaciones del sistema”

Toca en “Buscar actualizaciones”. Si hay una actualización disponible, sigue las instrucciones en pantalla para descargarla e instalarla.

Para un dispositivo iOS:

Ve a la opción de "Configuración".

Selecciona en “General”.

Toca en “Actualización de Software”. Tu dispositivo buscará actualizaciones disponibles.

Si hay una actualización disponible, toca en “Descargar e instalar” y sigue las instrucciones.

En caso de que este problema se presente en algún televisor o pantalla inteligente, será necesario que busques las instrucciones del sistema en el manual de usuario.

Instala una versión más antigua de Netflix

Si seguiste los pasos anteriores de manera correcta y no obtuviste buenos resultados, seguramente el origen del problema se debe a que tu dispositivo ya no cuenta con las actualización necesarias para la ejecución de Netflix.

Pero no te preocupes, porque puedes buscar versiones antiguas y descargarlas en los mismos centros de obtención de aplicaciones que contenga tu celular o computadora. Solo que, de seguir esta opción, puede que Netflix no funcione de manera adecuada ya que no tendrá las actualizaciones pertinentes para reproducir el contenido con calidad y de manera segura.

