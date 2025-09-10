¿Eres fan de Apple? Con la llegada del iPhone 17 quizá estés pensando en comprarlo por varias razones, por ejemplo, para modernizar tu dispositivo, para probar las nuevas funciones de la marca o simplemente para darte un regalito.

Por si no lo sabías, este fabricante cuenta con un programa denominado "Trade in Phone" que, básicamente, te permite canjear tu celular viejo por uno más actual. Aquí te decimos qué montos podrías recibir a cambio.

¿Cómo funciona el programa "Trade in Phone"?

De acuerdo con el sitio de Apple, su programa de canje tiene varias ventajas sostenibles como ayudar al planeta al fomentar la práctica del reciclaje y apoyar a los usuarios a realizar compras inteligentes que les resulten favorecedoras.

Dicho intercambio se realiza por medio del Trade In, programa de canje promovido por el fabricante californiano mediante las tiendas MacStore de México.

A través de dicha iniciativa, a los usuarios se les permite obtener un crédito para adquirir un modelo de iPhone más reciente a cambio de dejar el anterior.

Este programa de canje de iPhone fomenta la práctica de reciclaje en sus dispositivos electrónicos. Foto: Unsplash

¿Cómo canjear tu iPhone actual por el nuevo iPhone 17?

Si quieres obtener el beneficio del canje, MacStore enlista una serie de recomendaciones para realizar el proceso de manera correcta:

Realiza el intercambio en todas las tiendas físicas MacStore del país; si8 lo prefieres, puedes contactar al personal de una sucursal vía online para que te apoye en el proceso.

Para llevar a cabo el canje es necesario presentar una identificación oficial con fotografía.

El dispositivo ¡Phone que desees intercambiar deberá estar en condiciones físicas y operativas óptimas. No puede tener golpes, daños en la pantalla, problemas con el sistema, entre otros.

No es necesario que entregues los accesorios de tu celular como el cargador, la caja original y los documentos de la compra. El dispositivo sí es indispensable.

Descubre cuál es el valor monetario aproximado que Apple puede darte para adquirir el ¡Phone 17. Foto: Freepik

¿Cuánto dinero te dan por canjear tu iPhone por el iPhone 17?

Al ir a una sucursal de MacStore, el personal te dirá si tu iPhone es aplica para el programa. De ser así, Apple de podría dar un descuento monetario o con fondos para una Gift Card.

Esta es la lista del valor del canje, aunque recuerda que puede variar por las condiciones del equipo:

iPhone 16 Pro Max hasta $30,000.00

iPhone 16 Pro hasta $27,000.00

iPhone 16 Plus hasta $22,000.00

iPhone 16 hasta $20,000.00

iPhone 15 Pro Max hasta $20,000.00

iPhone 15 Pro hasta $16,000.00

iPhone 15 Plus hasta $13,500.00

iPhone 15 hasta $14,000.00

iPhone 14 Pro Max hasta $15,000.00

iPhone 14 Pro hasta $13,000.00

iPhone 14 Plus hasta $10,500.00

iPhone 14 hasta $10,000.00

iPhone 13 Pro hasta $9,000.00

iPhone 13 hasta $7,000.00

iPhone 13 Mini hasta $6,500.00

iPhone 12 Pro Max hasta $8,000.00

iPhone 12 pro hasta $7,000.00

iPhone 12 hasta $5,000.00

iPhone 12 Mini hasta $4,500.00

iPhone 11 Pro Max hasta $7,000.00

iPhone 11 Pro hasta $5,500.00

iPhone 11 hasta $4,000.00

iPhone SE 3 hasta $3,500.00

El precio del nuevo iPhone 17 va desde los $19,999 (con 256GB de almacenamiento) hasta el iPhone 17 Pro Max (con 2TB de almacenamiento) y cuyo costo es de $50,999.

