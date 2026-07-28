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A través de DownDetector, usuarios comenzaron a registrar fallas en la version web de Spotify. De acuerdo con los primeros reportes, las primeras fallas se comenzaron a presentar desde las 16:47 de la tarde y el pico más alto de reportes llegó a las 17:02.
Al hacer la prueba en Tech Bit, corroboramos que la plataforma no deja reproducir la música desde el sitio web, pues aparece la leyenda: "Spotify no puede reproducir esto ahora". Sin embargo, al probar la versión móvil, corroboramos que sí funciona de manera correcta.
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De acuerdo con los reportes de DownDetector, los principales problemas son: transmisión de audio (41%), sitio web (38%) y con la app solo 15% de reportes.
A través de redes sociales como X, usuarios también han reportado la caída de la plataforma. De acuerdo con DownDetector, algunos de los países afectados son México, Estados Unidos, Australia, Brasil y Reino Unido.
Actualización 18:03
Usuarios han comenzado a señalar que Spotify otra vez comienza a funcionar en su versión web. El equipo de Tech Bit también comprobó la información y efectivamente se puede reproducir la música en la plataforma, así como videos.
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Información en desarrollo
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