Canciones pegajosas, batalla contra demonios y un fandom que no ha dejado de crecer. Así ha sido el recorrido de "Las Guerreras K-pop" (Kpop Demon Hunters) que ha batido records de audencia y se convirtió en la película más popular de Netflix.

A un año de su lanzamiento, la plataforma celebrará a las HUNTR/X, el grupo ficticio femenino y los Saja Boys con eventos para los fanáticos, entre ellas una extensa transmisión en vivo.

Huntrix es el grupo femenino ficticio de K-pop que protagoniza la película animada de Netflix "Las Guerreras de K-pop". Foto: Instagram oficial de Kim Eun-jae.

Nueve horas de “Las guerreras Kpop

A través de su cuenta de TikTok, compartió una celebración mundial de nueve horas que se llevará a cabo el próximo 20 de junio. Durante el evento se proyectarán distintas versiones de la película y se compartirán materiales especiales.

Entre los contenidos previstos se encuentran la versión original, el doblaje coreano, la edición en portugués brasileño y la versión Sing-Along, ideal para que los fans puedan cantar los temas de la cinta con lightstick en mano.

La jornada también contará con la participación de creadores de contenido, influencers y miembros del equipo creativo, además de animaciones inéditas y momentos especiales protagonizados por el fandom.

Como parte de los festejos, la compañía lanzará una edición especial en vinilo y CD de la banda sonora, ganadora del Oscar, que incluirá cuatro canciones que nunca antes habían sido publicadas en formato físico.

[Publicidad]

Foto: TikTok.

Lee también La advertencia que recibió Michelle Salas de su abuela Sylvia Pasquel antes de nacer

Suman otro hito

La celebración llega acompañada de otro récord: Netflix informó este martes, 16, que "Las guerreras K-pop" alcanzó 52 semanas seguidas en el Top 10 mundial de la plataforma, dejando atrás las 20 semanas que registró "Extraordinary Attorney Woo".

Se viene la gira

Hace unos meses también se dio a conocer la gira mundial de "Las guerreras Kpop", que llevará a los escenarios algunos de los elementos más populares de la película. Netflix adelantó que las ciudades participantes, las fechas y la información sobre la venta de boletos se revelarán durante la segunda mitad de 2026.

[Publicidad]

Para llevar a cabo el proyecto, la plataforma se asoció con AEG Presents, una promotora global responsable de giras y eventos de artistas como Taylor Swift, BLACKPINK y G-Dragon.

Lee también Daniela Parra rompe en llanto en “MasterChef México" y le manda mensaje a su novio tras polémica amorosa con Pablo Villagrán