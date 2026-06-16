Michelle Salas celebró su cumpleaños 37 rodeada de amor y felicitaciones de su familia, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel agradeció a su abuela Sylvia Pasquel las especiales palabras que le dedicó en un video en el que recordó la amenaza que le hizo previo a que naciera en 1989.

Pasquel tiene dos nietas, Michelle y Camila, ambas hijas de Stephanie Salas; Michelle fruto de su relación con Luis Miguel, y Camila, de su relación con el músico Pablo Valero.

La hija de Silvia Pinal compartió un video en el que recordó cómo fue nacer a su primera nieta, un momento que calificó como uno de los más felices de su vida.

Eso sí, Pasquel le advirtió a Michelle, que estaba por nacer, que la esperara, que tenía que ir a trabajar, pero que volvería para estar ahí cuando llegara al mundo, y así pasó, Stephanie comenzó su labor de parto en la noche y Michelle nació en la madrugada.

"Esa noche me acerqué a la panza de tu madre y le dije: 'por favor no vayas a nacer, espérame, voy a ir a trabajar pero regreso en la madrugada y así lo hiciste, cuando llegué tu mamá estaba en trabajo de parto, así que nos fuimos al hospital", narró Pasquel.

Agregó que al entrar le pusieron su bata, un gorro de doctor y unos zapatos especiales que cubrieron su zapatos y directamente entró a la sala de parto con la cámara en mano.

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"Yo con la cámara en mano grabando ese momento tan especial viendo lo más hermoso que he visto en mi vida, el nacimiento de mi primera nieta".

Pasquel confesó que se siente orgullosa porque 37 años después ve a su nieta como una mujer "hecha y derecha", exitosa, guapa, elegante, culta y con un marido precioso.

"Te deseo todo lo mejor del mundo hijita, te deseo que seas muy feliz y que sigas siendo tan exitosa como eres, te ama tu abuela", expresó.

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Michelle agradeció el mensaje emotivo de su abuela y respondió:

"Cómo te quiero abuelitaaaaaaaaa".

Humberto Zurita, pareja de Stephanie Salas también opinó sobre el mensaje amoroso de Sylvia Pasquel:

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"Qué bellas palabras y que manera de expresarlas. Están llenas de amor y grandes sentimientos. Felicidades para Mich @michellesalasb. Te queremos Mich, ¡sé feliz siempre! y que la salud te lleve de la mano".

rad