Más Información

Salón ACME recibe obra mutante, de instrumentos cambiantes; de personaje de “Shrek” a la cabeza de Reptar

Salón ACME recibe obra mutante, de instrumentos cambiantes; de personaje de “Shrek” a la cabeza de Reptar

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Una publicación reciente de puso en evidencia la relación cercana que mantiene con su hija, , quien este 5 de febrero celebra sus 56 años.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz, y hermana de , compartió un carrete de imágenes en el que aparece junto a Salas. En la sesión destaca que ambas lucen outfits a juego; en la postal que abre la galería visten de negro, con labios rojos y calzado en el mismo tono.

Foto: Instagram oficial de Stephanie Salas.
Foto: Instagram oficial de Stephanie Salas.

Las fotografías también muestran una faceta divertida y espontánea: madre e hija posan sonrientes frente a la cámara, hacen gestos muy propios del medio artístico y, además, se incluyen algunas imágenes que remiten a la juventud de Stephanie.

Stephanie Salas forma parte de la dinastía Pinal. Foto: Instagram oficial de Salas.
Stephanie Salas forma parte de la dinastía Pinal. Foto: Instagram oficial de Salas.

Lee también:

Para acompañar la publicación, Pasquel dedicó un mensaje lleno de cariño: “Nunca imaginé un amor tan perfecto por alguien hasta que llegaste a mi vida, princesa”. Más adelante, le agradeció por ser su hija, compañera y cómplice, y expresó: “Mi mayor orgullo es ser tu madre. Feliz cumpleaños @stephaniesalasoficial. ¡Te amo, hija!”.

Stephanie respondió al gesto con un breve mensaje: “Te amo, mamita, gracias por la vida”.

Posteriormente, la cantante y actriz compartió otra publicación en la que agradeció el cariño recibido y a las personas que la acompañan en su día a día: “Gracias a ustedes por estar”.

Entre los mensajes que recibió destacó el de su hija,, quien escribió: “¡FELIIIICIDADES, MADREEEE! Celebro tu vida hoy y todos los días. Te amooo infinitoooo”. También Camila Valero, hermana de Stephanie, comentó con una breve frase: “The Queen”.

Lee también:

Stephanie Salas forma parte de la dinastía Pinal y ha desarrollado una trayectoria en la música, el cine, el teatro y la televisión. Hija de Sylvia Pasquel y del músico Micky Salas, creció en un entorno artístico que despertó su interés por la música desde muy joven, particularmente a partir de 1992.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones como "El precio de la fama" y el musical "Vaselina", donde conoció a Luis Miguel. Además, ha actuado en "Lo que callamos las mujeres" y en la serie "La casa de las flores", por mencionar algunas. De forma paralela, ha explorado su gusto por la música electrónica y suele presentarse como DJ.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Verástegui se lanza contra Bad Bunny asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’. Foto: EFE/John Watson-Riley / EFE/EPA/JILL CONNELLY

Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones. Foto: Tomada de Instagram @carlosrivera / @tonitamusic1

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones"

Tía de Imelda Tuñón revela el origen de los videos tomados por Julián Figueroa y sentencia: "Violan la intimidad de la pareja". Foto: Addis Tuñón IG / Imelda Tuñón IG

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]