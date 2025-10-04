Más Información

La UNAM y yo

La UNAM y yo

El guitarrista Rafael Aguirre debuta en el Palacio de Bellas Artes

El guitarrista Rafael Aguirre debuta en el Palacio de Bellas Artes

La historia de cómo se ubicó una pintura de Botticelli en el Museo de San Carlos

La historia de cómo se ubicó una pintura de Botticelli en el Museo de San Carlos

UNAM condena actos vandálicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

UNAM condena actos vandálicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

El guitarrista Rafael Aguirre debutará en CDMX con el Concierto de Aranjuez

El guitarrista Rafael Aguirre debutará en CDMX con el Concierto de Aranjuez

Andy Warhol, en fotos y Polaroids, llega a la Casa del Lago UNAM

Andy Warhol, en fotos y Polaroids, llega a la Casa del Lago UNAM

se sinceró con sus seguidores en redes, la modelo, hija de Stephanie Salas y el cantante Stephanie Salas, atraviesa por una nueva crisis de salud que la ha llevado a utilizar muletas debido a que por momentos no puede ni apoyar el pie por el dolor.

Salas, admite que es muy inquieta y que la inmovilidad que en este momento le pide su cuerpo se le complica demasiado, pues nuevamente han regresado su malestar en la rodilla, a pesar de que hace años se sometió a una cirugía.

Han sido días un poco duros para mí. Llevo casi un año con una lesión en el menisco, básicamente es un tear y cuando la rodilla se bloquea duele muchísimo al grado de no poder ni apoyar pero luego se desbloquea y el dolor se va por completo", se lee en el inicio de su mensaje.

Michelle Salas se muestra en muletas

La modelo de 36 años compartió una foto en muletas y habló sobre cómo está viviendo este complicado momento de salud.

"Al principio me hice una resonancia y dijeron que no necesitaba cirugía pero después el clic siguió presente creo que después de mi operación de ligamento cruzado nunca logré recuperar bien los músculos que soportan en la rodilla y eso afectó al menisco", explicó.

Michelle Salas se muestra con muletas en redes y explica su problema de salud.
Michelle Salas se muestra con muletas en redes y explica su problema de salud.

La nieta de bisnieta de Silvia Pinal compartió que es probable que tenga que someterse de nuevo a una cirugía, está en el proceso de que se lo confirmen.

"Me hice una segunda resonancia esta semana y la próxima semana tengo cita con el doctor ya existe la probabilidad de que me tengan que operar otra vez. No les voy a mentir psicológicamente es duro para mí. Sobre todo siendo alguien a quien le cuesta mucho estar quieta. Quienes vivieron conmigo mi operación pasada saben lo que fue y quienes han pasado por una cirugía de rodilla saben lo complicado que es", relató.

Lee también:

Salas, quien se casó con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados en octubre de 2023, recientemente compartió que que genera manchas pigmentarias y que no tiene cura total, aunque puede llevarse bajo control con tratamientos.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle. Foto: AP / (Phil Noble/Pool Photo via AP)

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo”, dice. Foto: Tomada de Instagram @alfredoadame.goldenboy / @belindapop / @lupilloriveraofficial

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda: “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo?”, dice

No hay divorcio: Barack Obama derrite corazones: “La mejor decisión fue casarme contigo, Michelle”. Foto: Michelle Obama / IG

¡No hay divorcio! Barack Obama derrite corazones: “La mejor decisión fue casarme contigo, Michelle”

Indignación: Selena Gomez no invitó a Francia Raisa, la amiga que le salvó la vida tras donarle un riñón. Foto: EFE/EPA/JILL CONNELLY / Tomada de Instagram @franciaraisa

Indignación: Selena Gomez no invitó a Francia Raisa, la amiga que le salvó la vida tras donarle un riñón

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum deja poco a la imaginación y luce vestido transparente en Paris Fashion Week