Citlali Fernández, nieta del "Indio" Fernández, se encuentra en medio de un pleito mediático en contra de Paco Lalas, el productor que rentaba la casa de su abuelo, sin embargo, a este malentendido se suma ahora Pablo Mendizábal, el productor que ha confrontado a la también productora por exigirle cuentas.

A raíz de febrero de 2025, los problemas de Fernández y Lalas se dieron a conocer públicamente, esto debido a que, la joven alegaba que el productor, que había rentado la casa de su abuelo que, en la actualidad, funge como recinto cultural, debía seis meses de renta.

De acuerdo a la información que circula, la deuda oscilaría entre los 260 mil pesos; para que esta fuera saldada, se llegó a un acuerdo en el que Lalas tendría que el 50 por ciento del monto, sin embargo, el productor no habría pagado la cifra equivalente, según lo alego por Citlali.

Luego de que el acuerdo fuera incumplido, la deuda por la renta había ascendido a alrededor de los 800 mil pesos.

Fue a raíz de la búsqueda de Citlali de evidencia a Lalas, que la joven contactó a Pablo Mendizábal, productor y socio de Lalas, para solicitarle que le proporcionara la dirección del teatro donde se estrenaría la puesta en escena en donde el productor se presentaría.

Sin embargo, Mendizábal le expresó que desconocía la dirección en donde se estrenaría la obra, lo que provocó la molestia de Fernández que además, habría interrogado a Pablo -hijo de Lilia de Aragón- del porqué trabajaba con un hombre moroso.

Eso desencadenó que el pleito se expandiera y ahora es Mendizábal quien arremete contra Fernández, expresándose de ella a través de calificativos peyorativos.

Esto ha dicho:

"Lo que estás diciendo es una mentira, a mí me das asco tú, eres una pinch* gorda, fracasada y chismosa, tienes mañas de presidiaria, eres ladrona, eres falsaria, eres pend*ja, nunca perteneciste a esto, siempre quisiste pasarte de lanza; no eres escritora mija, no eres actriz, no eres dramaturga, no eres nadie, eres una pinch* gorda que se quedó con la casa de un buen cineasta".

A lo que Citlali contestó:

"Ay no, qué intensidad, qué enfermedad la tuya mental, qué intensidad estar peleando por pelear a lo estúpido, ay qué flojera, mira, yo sé que eres bien ´piojo´y en nada gastas y de todos quieres abusar, creo que deberías invertir tu tiempo y tu energía en un buen psiquiatra y hay gratuitos ¿eh?".

