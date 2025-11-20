Más Información

La relación entre va viento en popa, los actores han acoplado muy bien su vida profesional con la personal, sin embargo, Zurita, quien cumple seis años de viudo tras la muerte de Christian Bach, no piensa en lo absoluto volver a casarse.

Humberto de, 71 años, vive un feliz romance con Salas, de 55, con quien comenzó una relación amorosa en 2022, después de varios años de conocerse y ser amigos.

Y ante la pregunta a Zurita sobre si hay planes de matrimonio, el actor, sin rodeos contesta tajantemente que no.

"Creo que no se debería de casar ya, porque se divorcian a los dos días, porque cuesta mucho dinero, estamos ahorrando, andamos austeros...", dijo en tono de broma.

Zurita no comparte la idea de una ceremonia simbólica, pues dice: "No, yo no soy budista"; para él, refrendar el amor frente a la gente no es algo que "tenga que hacerse"; para él, casarse va más para los jóvenes que quieren consolidar el amor con sus parejas.

"Tú no tienes que refrendar tu amor frente a nadie; creo que los jóvenes que tienen esa madurez, sí deben consolidar su amor con su pareja a través de un matrimonio", expresó a "Venga la Alegría".

Eso sí, Humberto Zurita recordó que estuvo muchos años casado (con Christian Bach) y con ella, al igual que con Salas, compartía lo laboral con lo personal, lo cual le ha funcionado bien.

Humberto Zurita y Christian Bach fueron una sólida pareja.
Humberto Zurita y Christian Bach fueron una sólida pareja.

"En este caso me toca un poco lo mismo, yo creo que eso nos une", dijo sobre su relación con Salas.

Humberto Zurita y Christian Bach se casaron el 3 de febrero de 1986, en una boda muy mediática en la Iglesia de San Agustín, en Polanco; su relación no estuvo envuelta en escándalos, por el contrario, fueron una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano, de su unió nacieron dos hijos, Sebastián y Emiliano.

