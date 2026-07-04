Acaba de terminar la telenovela "Mi rival" en El Canal de las Estrellas, pero lo que para muchos de su elenco pudo ser un proyecto más para la pantalla chica, en el caso de Mercedes Hernández fue quitarse prejuicios.

Y es que durante mucho tiempo a Mercedes Hernández, “animal” del cine mexicano y que ya tiene un premio Ariel en sus vitrinas por "Sin señas particulares", la televisión no fue algo que le importara.

“Tenía muchas reservas. Me hablaban, pero yo no quería, decía ‘cómo que telenovela, yo hago cine, teatro’”, recuerda la actriz de "La tirisia" y "Fiesta en la madriguera".

Pero al final la convencieron y en la historia dio vida a una cocinera que, para su sorpresa, era un personaje distinto al que podía ser hace décadas.

“Hubiera sido diferente esa cocinera hace 25 años, a la que se pudo hacer ahora. El respeto, el reconocimiento se sentía, era un personaje que iba creciendo, empoderado y no alguien calladita y sirviendo platos como podía ser antes”, considera la actriz.

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"Mi rival", que terminó transmisiones el pasado fin de semana, pero queda disponible en ViX, fue una producción de Carmen Armendáriz que protagonizaron Ella Velden, Sebastián Rulli y Alejandra Barros. En ella, tanto los personajes de la mamá y la hija, estaban enamoradas del mismo hombre.

Durante los cuatro meses de grabaciones en San Luis Potosí, Mercedes Hernández aprendió algo que no le había dado el cine.

“Aprendí a trabajar más rápido, a resolver pronto y fue como relajarme. Ahí era de ya la hicimos (la escena), ya se acabó, no puede pedir otra, es más, ya estamos en otra cosa”, comenta.

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Con Tom Cruise

En octubre, Mercedes Hernández será visto en todo el mundo al estrenarse "Digger", protagonizada por Tom Cruise, bajo la dirección del mexicano Alejandro González Iñárritu.

La historia gira en torno al hombre más poderoso del orbe, quien intente salvar al mundo de un desastre que él mismo ocasionó.

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“Es una película de comedia en la que mi personaje es mexicano, una ama de llaves que está en el realismo, pero a veces es cómica porque las situaciones son así. Es como muchos migrantes que se queda a trabajar en extranjero y se hacen la vida allá”, dijo la actriz en su momento a EL UNIVERSAL.

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