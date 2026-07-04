En 1971, Angélica María conquistó al público mexicano con la telenovela Muchacha italiana viene a casarse, y 25 años después cierra el círculo con esa historia, al tener una participación especial en la nueva producción de Rosy Ocampo, Amor de Marruecos, una nueva adaptación de ese melodrama.

“No saben lo mucho que recuerdan esa telenovela en muchos países, a donde vaya Muchacha italiana viene a casarse está presente, es increíble como la gente aún la quiere”, expresó emocionada Angélica María durante su presentación a los medios como actriz invitada.

La última vez que Angélica María trabajó con Rosy Ocampo fue en 2006, cuando se realizó la telenovela La fea más bella, donde tuvo la oportunidad de coincidir con su hija Angélica Vale; así que para la también cantante este es un momento especial.

“Ha sido un reencuentro con Rosy maravilloso, porque así como ella me da muestras de respeto y de cariño, yo siento lo mismo por ella: la admiro, la respeto y la quiero”.

La productora comentó que debido al poco tiempo que tiene disponible la llamada “Novia de México”, sólo aceptó hacer una participación especial en esta telenovela. Ella dará vida a Ornela Donatti, quien lleva el mismo apellido de su personaje en la versión de 1971; una mujer de alta sociedad y figura distinguida en el mundo de la moda, quien además se dedica a viajar por el mundo.

“Ella es una parte fundamental en la historia, aunque es una participación pequeña, Ornela Donatti llega a ser muy importante en la vida de Yasmine, porque la descubre y la convence de ser alguien, de tener una nueva vida”, explicó Angélica María.

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Rosy explicó que Angélica María está muy contenta de estar de vuelta en los foros y ha llegado con toda la disposición de trabajar fuertemente durante los cuatro días de grabación que le corresponden.

“Es que esto es una homenaje a ella, porque su novela fue muy importante y abrió muchos mercados. A pesar del paso del tiempo su personaje de Valeria Donatti sigue resonando en la memoria de la gente”.

100% drama

La productora quiso aclarar que sí hay muchas diferencias entre una historia y otra. Mientras la versión de 1971 tenía toques de comedia, en esta ocasión será totalmente drama. Además, la protagonista ya no es una jovencita sino una mujer en plena madurez.

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En esta nueva adaptación, Yasmine (África Zavala), es una mujer que huye de su natal Marruecos para escapar de un matrimonio forzado, cuya búsqueda de libertad la trae a la Ciudad de México, donde conoce a León (José Ron), el heredero de un emporio joyero, y de quien se enamora, pero deberá luchar contra los prejuicios culturales y sociales.

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