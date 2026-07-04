Contra Ecuador, la Selección Mexicana dio su mejor partido en esta Copa del Mundo 2026. La exhibición del Tricolor fue soberbia y le bastó el primer tiempo para conseguir su boleto a los octavos de final.

Un juego que disfrutaron millones en las calles y sus casas, los más de 80 mil espectadores en el estadio Ciudad de México, pero también los tricolores que estaban en la banca.

“La calidad que le metimos, creo que [contra Ecuador) fue superior a la de los otros partidos. La verdad el primer tiempo jugamos de una forma que no habíamos podido hacerlo y disfruté mucho desde la banca ver a mis compañeros y sobre todo la unión, los hue... que metemos... Nos lo merecemos todos”, declaró Mateo Chávez.

¿Cuál fue la clave para el equipo de Javier Aguirre? El lateral mexicano, que vive su primera Copa del Mundo y que ya anotó en su primera titularidad, contra República Checa, destacó las principales cualidades del equipo del Vasco.

“La unión, la familia, la humildad, el esfuerzo que hacemos todos. Entendemos que el protagonismo llega solo y nadie lo busca. Ha sido un grupo muy humano y eso se refleja”, mencionó el surgido de Chivas.

Pero no se ha ganado nada. Mañana, contra Inglaterra en el Coloso de Santa Úrsula, es para muchos el duelo más importante en la historia de la Selección Mexicana, pero lo toman con calma. Sueñan con avanzar a los cuartos de final, pero saben que deben ir paso a paso.

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“Como lo hemos vivido todos, paso a paso, partido a partido. Cada partido lo hemos disputado como una final y ahora lo vamos a disfrutar mucho. Estamos listos para lo que viene”, concluyó Mateo Chávez.

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