Acostumbrada a combatir demonios como integrante de HUNTRIX en “Las guerreras K-pop”, Ejae cambió la misión por unos días para disfrutar de México durante el Mundial 2026.

La cantante visitó el país para participar en la inauguración del torneo junto a Andrea Bocelli y, más allá de cumplir con ese compromiso, también aprovechó para recorrer algunos rincones de la capital junto a su prometido, el cantautor coreano-estadounidense Sam Kim.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió varios momentos de su travesía. Entre ellos, imágenes del backstage en el Estadio Ciudad de México, donde aparece junto al tenor italiano, además de fotografías sobre el césped que, al parecer, fueron tomadas durante los ensayos, pues en ellas se aprecian las gigantes letras doradas de la FIFA.

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"¡Una experiencia extraordinaria! Ciudad de México, eres hermosa", escribió junto a unas manos formando un corazón.

Ejae también mostró las calles de la capital de la mano de Kim, así como una visita a una sucursal de Taquería Orinoco, donde probaron tacos de bistec y otras especialidades mexicanas.

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Foto: Instagram.

Los mariscos tampoco faltaron en su experiencia gastronómica. Aguachile, atún y camarones desfilaron por sus publicaciones, al igual que el atuendo que utilizó para interpretar "DNA", el himno oficial del torneo.

Foto: Instagram.

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La cantante alcanzó la popularidad internacional gracias a su participación en “Las guerreras K-pop”, donde presta su voz a Rumi y además figura como coautora y cocompositora de "Golden", uno de los temas más populares de la producción.

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Actualmente, la artista continúa enfocada en su carrera musical con nuevos lanzamientos, alejados de la temática de la cinta, mientras disfruta de una sólida relación con Sam Kim.

Foto: Instagram.

El amor llegó a través de la música

La música, precisamente, fue la responsable de unir sus caminos. Ambos se conocieron en 2017 durante una sesión de composición. Primero desarrollaron una estrecha amistad y, con el paso del tiempo, comenzaron una relación sentimental.

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La pareja anunció su compromiso en 2023 y, aunque ha mantenido los detalles de la boda en privado, la propia cantante ha revelado que sus planes para llegar al altar siguen en pie este 2026, en medio de una de las etapas más fuertes de su carrera.