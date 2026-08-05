Ceuta.— En el enclave español se calcula que unos mil menores —entre los más vulnerables de los que cruzaron la frontera— permanecen en el territorio, sin sus familias en una tierra extranjera.

Una joven de 17 años contó a The Associated Press cómo vio ahogarse a su hermano de ocho años mientras los migrantes realizaban un cruce caótico alrededor de un espigón y, posteriormente, una estampida en la costa rocosa para evitar la valla fronteriza el jueves pasado, en el punto álgido del aumento migratorio.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, ofreció una nueva estimación de los migrantes que irrumpieron en Ceuta la semana pasada, al señalar que en total cruzaron alrededor de 72 mil. De ellos, indicó, 70 mil habían regresado. El saldo de migrantes muertos subió a 77, informaron las autoridades españolas, al elevar una cifra previa de 75.

Mientras, la Unión Europea (UE) dio por superada la crisis migratoria. “Por el momento, creo que Europa ha superado definitivamente esta prueba”, aseguró el comisario europeo de Interior, el austriaco Magnus Brunner, tras la reunión extraordinaria de ministros de Interior de los Veintisiete por videoconferencia, en la que hubo muestras unánimes de solidaridad hacia España después de las críticas de algunos Estados miembros.

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