Oaxaca.— Desde las 4:30 horas de la mañana, jóvenes acompañados de sus padres o amigos empezaron a concentrarse afuera del Hotel Misión San Felipe, sede en la ciudad de Oaxaca de la aplicación del examen de control de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Unos venían de Chiapas y Tabasco; otros, del interior de Oaxaca, todos con la prisa de estar a tiempo para la evaluación.

Entre los aspirantes hay quienes llegaron a refrendar la puntuación que obtuvieron en el primer examen y con la que lograron obtener su pase a la Universidad; otros vienen por una segunda oportunidad, al haberse quedado en el límite en la evaluación realizada en línea.

Alrededor de las 10:00 horas, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, arribó al Hotel Misión San Felipe, ubicado en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, para supervisar personalmente la aplicación de la evaluación.

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Señaló que el objetivo es garantizar la equidad entre todos los aspirantes, luego de confirmar que hay evidencias de que algunos hicieron trampa en la primera prueba realizada en línea.

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Lomelí Vanegas dijo que se realizan tres auditorías a este proceso. Una de ellas es tecnológica, otra es interna a cargo de una comisión de expertos y una que se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para este día se esperaba la asistencia de mil 920 aspirantes de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, pero solamente 952 llegaron, por lo que se esperaban entre 350 y 400 aspirantes por cada uno de los tres turnos para presentar la evaluación; sin embargo, al primero sólo llegaron 239, informó el director general de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López.

Los nervios dominan

Ashley Zaabiany Peláez Sarmiento, de 18 años, viajó con sus padres desde San Juan Cacahuatepec, un municipio de la costa de Oaxaca, para la puntuación que obtuvo en el anterior proceso, la cual le dio el pase para la licenciatura en Médico Cirujano.

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Para el examen en línea, contó, dedicó dos horas diarias para estudiar y prepararse durante 11 meses. Obtuvo 118 aciertos de un total de 120, y el mínimo para ingresar a la Facultad de Medicina era de 117.

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“Ahorita, en el examen de control, estoy supernerviosa porque es volver a pasar ese proceso de admisión, pero sé que me preparé correctamente. Estas dos semanas de estudio fue muy poco tiempo, pero tengo el conocimiento de 11 meses atrás y sé que puedo volver a pasar el examen y si no es así, lo puedo volver a intentar el próximo año”, dijo.

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Para Brayan Hernández, originario de la Villa de Etla, Oaxaca, el examen de control es una nueva oportunidad para ingresar a la licenciatura de Químico Farmacéutico de la Facultad de Química de la UNAM. Él, a diferencia de Ashley Peláez, no pasó el primer proceso, se quedó a una sola décima.

“Estoy nervioso y algo emocionado, porque es una nueva oportunidad porque en el primer examen me quedé a una sola décima y me parecía algo muy injusto que este año aumentaron bastante los aciertos; pero como ya se repitió me siento seguro, aunque un poco más nervioso”, expresó.

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Un proceso costoso

María Elizet viajó desde Chiapas para poder realizar la evaluación, lo que implicó que sus padres gastaran alrededor de 10 mil pesos. Ella pasó la primera prueba, con 117 aciertos, para la carrera de Médico Cirujano.

Este gasto se suma al dinero que perdieron en su viaje al Estado de México para buscar un departamento y la compra de vuelos a la Ciudad de México para un proceso de inscripción que se canceló.

“La decisión de hacer el examen de control fue buena, pero el tiempo en el que lo decidieron no fue oportuno, ya que ya habían dado los resultados. Y aquellos jóvenes que; por ejemplo, en mi caso, ya habíamos ido al Estado de México a buscar departamentos y comprado vuelos para ir a dejar papeles, tuvimos que perder el dinero porque ya no nos validaron la calificación que habíamos tenido”, dijo.

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Caso aparte fue el de Brisa Nisandy García Santiago, quien obtuvo una puntuación perfecta y no pudo presentar el examen de control porque el sistema arrojaba que no era candidata, por lo que acudió a que le dieran una explicación sobre su situación. Al respecto, el rector Lomelí Vanegas dijo que el caso de la joven y otros similares serán atendidos la próxima semana.

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