Estados | 28-06-26 | 21:28 | Actualizada | 28-06-26 | 21:28 |

Ciudad Victoria. - En el municipio de Hidalgo la tarde de este domingo se realizó una manifestación masiva en apoyo a , líder moral de la Columna Armada General Pedro José Méndez, debido a su detención en el estado de Nuevo León.

El primer orador confirmó al micrófono que, “nuestro líder ha sido víctima y privado de la libertad, me refiero al profe Octavio Leal Moncada”.

En la reunión que se realizó a un costado de la carretera federal de Ciudad Victoria a Monterrey, estuvieron los presidentes municipales de Hidalgo, Praxedis Guajardo Reyna; de Padilla, Ernesto Quintanilla; así como los expresidentes municipales de Hidalgo, Reyes Wenceslao Zúñiga y Juan José Contreras. También presentaron a representantes de los municipios de Güémez, y de Villagrán.

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Arriba de la cajuela de una camioneta, el alcalde local, Praxedis Guajardo, se refirió a la unidad del movimiento de la Columna Cívica Pedro J. Méndez, “el día de hoy a nuestro compañero, al profe Octavio Leal se le detiene y es preso por las autoridades”.

Recordó que en el 2018 a Leal Moncada se le giró una orden de aprehensión, “lo que queremos dejar muy claro es que a los municipios de la región centro de Tamaulipas esto no nos va a doblegar, no nos va a detener. Hoy más que nunca vamos a demostrar que la unidad de los pueblos está antes que cualquier gobierno y que cualquier partido”.

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El presidente municipal de Padilla, , afirmó que están más fuertes que nunca, que siguen unidos y que no pueden doblegarse, “eso es lo que queremos, que sepa el compañero Octavio que seguimos unidos y que vamos a seguir trabajando en unidad los municipios hermanos y dar continuidad a las ideas del profesor”.

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El expresidente municipal de Hidalgo, Juan José Contreras, afirmó que una comisión de la Columna Cívica viajará a la Ciudad de Mexico para intentar hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum, "vamos más fuertes que nunca, y que el profe sepa que este pueblo está con él, y que nunca lo va a dejar solo, y vamos a lograr su libertad, lo vamos a traer de regreso al profe".

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¿Qué es la Columna Armada General Pedro José Méndez?

La Columna Armada General Pedro José Méndez es un grupo de autodefensa surgido en 2010 en el estado de , específicamente en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, siendo Octavio Leal Moncada, alias "El Tarzán" o "El Profe", su líder histórico.

Nació como un movimiento civil y armado para defender a la población local de los abusos y la violencia extrema del grupo criminal Los Zetas.

dmrr

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