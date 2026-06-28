Ciudad Victoria. - En el municipio de Hidalgo la tarde de este domingo se realizó una manifestación masiva en apoyo a Octavio Leal Moncada, líder moral de la Columna Armada General Pedro José Méndez, debido a su detención en el estado de Nuevo León.

El primer orador confirmó al micrófono que, “nuestro líder ha sido víctima y privado de la libertad, me refiero al profe Octavio Leal Moncada”.

En la reunión que se realizó a un costado de la carretera federal de Ciudad Victoria a Monterrey, estuvieron los presidentes municipales de Hidalgo, Praxedis Guajardo Reyna; de Padilla, Ernesto Quintanilla; así como los expresidentes municipales de Hidalgo, Reyes Wenceslao Zúñiga y Juan José Contreras. También presentaron a representantes de los municipios de Güémez, y de Villagrán.

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Alcaldes protestan en Tamaulipas por detención del fundador de la Columna Pedro J. Méndez; buscarán dialogar con Sheinbaum. Foto: Especial.

Arriba de la cajuela de una camioneta, el alcalde local, Praxedis Guajardo, se refirió a la unidad del movimiento de la Columna Cívica Pedro J. Méndez, “el día de hoy a nuestro compañero, al profe Octavio Leal se le detiene y es preso por las autoridades”.

Recordó que en el 2018 a Leal Moncada se le giró una orden de aprehensión, “lo que queremos dejar muy claro es que a los municipios de la región centro de Tamaulipas esto no nos va a doblegar, no nos va a detener. Hoy más que nunca vamos a demostrar que la unidad de los pueblos está antes que cualquier gobierno y que cualquier partido”.

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El presidente municipal de Padilla, Ernesto Quintanilla, afirmó que están más fuertes que nunca, que siguen unidos y que no pueden doblegarse, “eso es lo que queremos, que sepa el compañero Octavio que seguimos unidos y que vamos a seguir trabajando en unidad los municipios hermanos y dar continuidad a las ideas del profesor”.

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El expresidente municipal de Hidalgo, Juan José Contreras, afirmó que una comisión de la Columna Cívica viajará a la Ciudad de Mexico para intentar hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum, "vamos más fuertes que nunca, y que el profe sepa que este pueblo está con él, y que nunca lo va a dejar solo, y vamos a lograr su libertad, lo vamos a traer de regreso al profe".

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¿Qué es la Columna Armada General Pedro José Méndez?

La Columna Armada General Pedro José Méndez es un grupo de autodefensa surgido en 2010 en el estado de Tamaulipas, específicamente en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, siendo Octavio Leal Moncada, alias "El Tarzán" o "El Profe", su líder histórico.

Nació como un movimiento civil y armado para defender a la población local de los abusos y la violencia extrema del grupo criminal Los Zetas.

dmrr