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Culiacán, Sin.- En una nueva jornada de limpieza de playas, parques y calles de la ciudad de Mazatlán, se recolectaron ocho metros cúbicos de basura, escombros y ramas de árboles, con lo que se redujo la cantidad de residuos y se le brindó una nueva cara al puerto, donde se tiene un importante flujo de turistas.
Durante la edición número 41 del programa “Mazatlán te quiero limpio”, funcionarios municipales de diversas áreas, empleados de hoteles y ambientalistas voluntarios se unieron a la recolección del equivalente a 160 costales de basura que fue retirada de la vía pública y de las playas.
La Administradora de Playas, se avocó a la limpieza de la franja costera del Paseo de Olas Altas, donde fue recolectado cuarenta costales de basura, a fin de mejorar las condiciones ambientales de esa zona del puerto.
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El personal de la Dirección de Servicios Públicos y de la Junta de Agua Potable trabajaron en el fraccionamiento Villa Galaxia, donde acumularon 120 costales de basura, entre muebles en desuso, hojarascas, escombros y basura.
Los voluntarios limpiaron parques, repararon fugas de agua y se instaló módulos de atención de usuarios para atender sus quejas y demandas, y darles solución a la brevedad posible.
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vr/cr
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