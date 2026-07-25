Estados | 25-07-26 | 14:57 |

Culiacán, Sin.- En una nueva jornada de , parques y calles de la ciudad de , se recolectaron ocho metros cúbicos de basura, escombros y ramas de árboles, con lo que se redujo la cantidad de residuos y se le brindó una nueva cara al puerto, donde se tiene un importante flujo de turistas.

Durante la edición número 41 del programa “”, funcionarios municipales de diversas áreas, empleados de hoteles y ambientalistas voluntarios se unieron a la recolección del equivalente a 160 costales de basura que fue retirada de la vía pública y de las playas.

La Administradora de Playas, se avocó a la limpieza de la franja costera del Paseo de Olas Altas, donde fue recolectado cuarenta costales de basura, a fin de mejorar las condiciones ambientales de esa zona del puerto.

El personal de la Dirección de Servicios Públicos y de la Junta de Agua Potable trabajaron en el fraccionamiento Villa Galaxia. Foto: Especial
El personal de la Dirección de Servicios Públicos y de la Junta de Agua Potable trabajaron en el fraccionamiento Villa Galaxia. Foto: Especial

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El personal de la Dirección de Servicios Públicos y de la Junta de Agua Potable trabajaron en el fraccionamiento Villa Galaxia, donde acumularon 120 costales de basura, entre muebles en desuso, hojarascas, escombros y basura.

Los voluntarios limpiaron parques, repararon fugas de agua y se instaló módulos de atención de usuarios para atender sus quejas y demandas, y darles solución a la brevedad posible.

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vr/cr

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