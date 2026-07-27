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Tecámac, Méx. -Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en el fraccionamiento Los Héroes Tecámac, Sección Jardines.
El homicidio ocurrió sobre la calle Viña, donde la víctima se encontraba a bordo de un automóvil Chevrolet, tipo Chevy Monza, color blanco.
Los vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, elementos de la Guardia Civil municipal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron a la víctima sin signos vitales, con impactos de bala en el cuerpo.
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Según algunos testimonios de residentes, los responsables del crimen viajaban a bordo de una motocicleta, se acercaron a donde estaba el automotor y le dispararon en varias ocasiones al conductor, quien quedó sin vida en ese lugar.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribaron al sitio para iniciar la investigación del homicidio.
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Además, ordenaron el levantamiento del cadáver y recolectaron aproximadamente seis casquillos percutidos que estaban cerca de la escena del ataque.
La FGJEM mantiene abierta la indagatoria y llamó a cualquier persona que cuente con información sobre los hechos a que se comunique con las autoridades ministeriales.
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dmrr
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