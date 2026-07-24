Tultitlán, Méx.— La construcción del puente peatonal de acceso a la estación Prados Sur del Tren Felipe Ángeles ya comenzó y para los usuarios significará tener mayores condiciones de seguridad, pues afirman que hay automovilistas que no respetan las indicaciones y no ceden el paso.

La ruta ferroviaria que conecta a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue inaugurada el pasado 26 de abril, y para el caso de las estaciones Prados Sur y Teyahualco, el gobierno federal instaló pasos peatonales provisionales en las entradas ubicadas del lado de la avenida Recursos Hidráulicos.

Solamente hay obras para el puente en Prados Sur, ubicada en el municipio de Tultitlán.

Ingenieros ya trabajan en la perforación de lo que serán las bases para la instalación de las zapatas y los pilares que darán soporte al paso peatonal.

La estructura será construida junto a un supermercado y frente al Centro de Transferencia Modal Prados Sur, entre las calles Andrés Quintana Roo y la avenida Recursos Hidráulicos, en la colonia San Pablo de las Salinas.

Nataly, vecina de la mencionada comunidad, contó que le ha tocado presenciar la actitud de conductores de automóviles que ignorar a los bandereros que ayudan a dar el paso hacia el puente provisional que permite el acceso a la estación Prados Sur.

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“Los ves que se enojan y les dicen que se paren para que pasemos los que vamos al tren y no todos hacen caso. Está peligroso porque no sabes si te va a tocar uno que te aviente el carro. Los mismos señores de la bandera también se arriesgan”, comentó.

Desde el inicio de operaciones del Tren Felipe Ángeles hay presencia de bandereros en la avenida Recursos Hidráulicos y en un tramo de aproximadamente 200 metros fueron colocados reductores de velocidad para que los usuarios crucen hacia la estación, a través del puente provisional soportado con andamios.

“Se hace el tráfico y los topes los obligan a frenar [a los automovilistas] y nunca falta el acelerado que lleva prisa y ahí viene el problema. Nos mandan siempre un banderero por cada lado de la avenida, entonces nos coordinamos y así es más fácil. Afortunadamente no nos ha pasado nada malo en estos meses”, mencionó el banderero José.

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Cecilia, usuaria del tren, sostuvo que sobre esa misma vialidad, a unos metros de distancia de la estación Prados Sur, hay oficiales de Tránsito. “Los ves estacionados o con coches y motos orilladas que revisan, pero aquí ayudando no los ves nunca”.

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