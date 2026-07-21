“La Casa de los Famosos México” presentó oficialmente las novedades de su nueva temporada y dio los últimos detalles antes del estreno del reality. Entre los anuncios destacaron las tres habitaciones de la casa, el regreso de sus conductores, las nuevas dinámicas de competencia y la revelación de los últimos dos habitantes.

Con una temática maximalista tropical, la casa contará con tres habitaciones: Tulum, Ibiza y Malibú, espacios donde convivirán los 15 famosos que competirán por el premio de la temporada.

Durante la conferencia de prensa, de este 21 de julio, también se confirmó el regreso de Odalys Ramírez y Diego de Erice como conductores de las galas dominicales y de nominación. A ellos se sumarán nuevamente Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes estarán al frente de las pre y postgalas.

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Memo Schutz y Yanet García: los últimos habitantes confirmados

Una de las mayores sorpresas fue la presentación del periodista deportivo Memo Schutz como el habitante número 14 del reality. A su llegada, aseguró que hacía falta un representante del mundo de los deportes y de los medios de comunicación dentro de la competencia.

“Faltaba deportes, de alguna u otra manera. Faltaban los comunicadores, los periodistas, colegas, que es un privilegio tenerlos aquí con ustedes, así que vamos a echarle”, comentó.

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Minutos después se confirmó el ingreso de Yanet García como la habitante número 15. La modelo, influencer y conductora, conocida como “la chica del clima”, reconoció que uno de los retos que enfrentará durante el encierro será mantener su alimentación habitual.

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“¿Quién sabe cómo voy a quedar ahí dentro de la casa porque no voy a poder comer quizás muy bien. Entonces hay que acoplarnos y ver qué pasa”, expresó.

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Dinámicas de “La Casa de los Famosos México”

La producción adelantó que la contará con reglas renovadas. La Prueba del Líder otorgará más beneficios que en ediciones anteriores, entre ellos inmunidad, la posibilidad de permanecer una semana más dentro de la competencia y el acceso a la tradicional Suite del Líder.

Los martes se realizará la prueba semanal para que los habitantes conserven el 100 % del presupuesto destinado a la despensa, mientras que los miércoles continuará la ya tradicional noche de cine.

Los jueves se disputará el robo de la salvación, en el que el líder participará para defender ese beneficio, además de celebrarse la cena de nominados, espacio en el que los participantes podrán hablar de los conflictos y diferencias surgidos durante la semana.

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ViX estrenará nuevas funciones para seguir el reality

Por primera vez, “La Casa de los Famosos México” podrá verse en toda Latinoamérica a través de ViX, plataforma que además ofrecerá beneficios exclusivos para sus suscriptores, como 10 votos adicionales durante las nominaciones.

Otra de las novedades será la función de multiventana, que permitirá seguir de manera simultánea lo que ocurre en diferentes espacios de la casa.

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Finalmente, la producción anunció que el tema musical de esta temporada será una nueva versión del éxito de la segunda edición, ahora interpretada por Ninel Conde, Yahir y Wendy Guevara.

La convivencia entre los habitantes dará inicio este domingo 26 de julio en punto de las 20:00 horas a través de Las Estrellas.

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