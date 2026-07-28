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El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, afirmó que el equipo de la dependencia que encabeza realiza labores diarias de supervisión en la Alameda Central para evitar el desbordamiento de comercio informal en la zona.
A través de redes sociales, el secretario publicó un video en el que se aprecia a trabajadores de la Secretaría con chaleco guinda hacer rondines en diversos puntos de la Alameda Central.
Este lunes, la dependencia indicó que, ante el incremento y desbordamiento del comercio informal en esta zona, se puso en marcha un operativo de supervisión y ordenamiento para garantizar el uso adecuado del espacio público, la movilidad peatonal y la seguridad de quienes transitan por esta zona emblemática de la capital.
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En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que estas acciones se mantendrán a través de recorridos y labores de vigilancia coordinadas por personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP).
Ayer, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno de la CDMX, adelantó que se reorganizará y reforzará la estrategia contra el ambulantaje que se implementa en la zona.
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"Sin lugar a dudas, es uno de los retos principales que tenemos, el tema de la Alameda y vamos a reforzar y a reorganizar el trabajo ahí", dijo.
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Este lunes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que una semana después de que terminó el Mundial, la Alameda Central, la calle Ángela Peralta y las jardineras del Palacio de Bellas Artes que colindan con el parque, están llenas de puestos ambulantes en los que se venden alimentos e, incluso, todavía productos relacionados con la justa deportiva.
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vr/cr
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