Toluca, Edomex.- Un avance del 39 porciento registra la construcción de Los Puentes de Alameda Oriente en el Periférico Oriente, donde se invierten dos mil millones de pesos, después de ocho años de espera de los habitantes mexiquenses de esa zona.

Los puentes de Alameda Oriente forman parte del paquete de infraestructura vial del Plan Oriente que contempla la construcción de 20 puentes vehiculares para mejorar la conectividad en la región.

De ellos 10 estarán en ejecución durante 2026, incluidos los dos de Alameda Oriente, considerados prioritarios por su impacto en la movilidad metropolitana.

Construcción de Los Puentes de Alameda Oriente en el Periférico Oriente. Foto: Especial

Lee también Renuncia mando de seguridad en penal de Santa Martha Acatitla; "la renuncia de una persona no esclarece la muerte de seis mujeres", dice diputada Olivia Garza

Así se informó en la reunión que presidió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez con los integrantes de su gabinete de obras y los encargados de la ejecución de esta infraestructura estratégica del Plan Integral para la Zona Oriente impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora mexiquense.

De acuerdo con lo analizado en la reunión, el proyecto contempla sustituir las estructuras construidas en la década de los noventa para fortalecer la movilidad entre el Oriente del Estado de México y la Ciudad de México.

[Publicidad]

Además, en la presentación de los avances del Plan Oriente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que actualmente se realizan trabajos de montaje de trabes y conclusión de cimentaciones en el Puente 2, el primero que será entregado, cuya conclusión está programada para noviembre de 2026.

Una vez que entre en operación el nuevo Puente 2, será demolido el Puente 1. Foto: Especial

Lee también Cablebús genera inconformidad; vecinos bloquean avenida del Imán en Coyoacán

Una vez que entre en operación el nuevo Puente 2, será demolido el Puente 1, que actualmente continúa en servicio, para iniciar su reconstrucción. La nueva estructura estará lista en octubre de 2027, con lo que concluirá la renovación total del complejo vial de Alameda Oriente.

[Publicidad]

El proyecto contempla una inversión de 2 mil millones de pesos para construir dos puentes con una longitud conjunta de 1.2 kilómetros. De acuerdo con la SICT, las antiguas estructuras debieron demolerse, debido a las condiciones del subsuelo y al deterioro acumulado tras varias décadas de servicio.

vr/cr