Nación | 18-06-26 | 17:36 | Actualizada | 18-06-26 | 17:36 |

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () liberó a cinco ejemplares de en el Área Natural Protegida Parque Nacional Cañón del Sumidero, localizada en Chiapas, México.

En redes sociales, dicha dependencia a cargo de Mariana Boy informó que estos animales eran originarias de un aseguramiento, un rescate y una entrega voluntaria.

"Estuvieron bajo observación hasta que se consideró viable su reintegración a su hábitat natural por estar en buenas condiciones", agregó.

Ejemplar de zorra gris. Foto: X @PROFEPA_Mx
Ejemplar de zorra gris. Foto: X @PROFEPA_Mx

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]