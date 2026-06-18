[Publicidad]
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberó a cinco ejemplares de zorras grises en el Área Natural Protegida Parque Nacional Cañón del Sumidero, localizada en Chiapas, México.
En redes sociales, dicha dependencia a cargo de Mariana Boy informó que estos animales eran originarias de un aseguramiento, un rescate y una entrega voluntaria.
"Estuvieron bajo observación hasta que se consideró viable su reintegración a su hábitat natural por estar en buenas condiciones", agregó.
Lee también CNTE pone abrogación de Ley del ISSSTE como condición para terminar plantón y movilizaciones; reconoce desgaste físico y económico
Sheinbaum responde a Trump: no está bien informado sobre la realidad de México; destaca trabajo de García Harfuch
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
Instalan audiencia por asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador; juez analiza pedidos de nulidad
Estados
Restos hallados en Mazatlán presuntamente corresponden a un cerdo: autoridades; vecinos reportaron el descubrimiento
Autopistas
Cuáles son las 3 nuevas marcas de scooters de renta en CDMX
Estados
Un ciervo y un yak, especies del Zoológico de León, infectados con gusano barrenador; patronato del parque fortalece protocolos