Caifanes reabrió la herida de la afición mexicana esta noche en el Estadio GNP, pero no se sintió dolor; un orgullo abrazador se impregnó en las 65 mil personas que asistieron a su concierto esta noche.

Un “¿y si sí?”, dio la bienvenida a la banda que portaba la playera de la Selección nacional y arrancó con “Aquí no es así”, canción que fue retomada en redes sociales previo al partido de octavos de final de la Copa del Mundo entre México e Inglaterra.

El recinto se iluminó con luces verdes mientras en la pantalla se alternaban imágenes de paisajes naturales y fans que, al igual que la banda, traían puesta la indumentaria de la escuadra nacional.

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“Bienvenidos los chingones, puedes quedarte a vivir en cualquier parte del mundo, pero donde naciste ahí pertenece tu alma”, dijo Saúl Hernández al terminar.

Playeras afuera, Caifanes cambió su vestuario por la típica ropa en color negro que los acompaña en sus presentaciones tras hacer el pequeño homenaje mundialista a los comandados por Javier Aguirre para seguir con “Para que no digas que no pienso en ti” y “Debajo de tu piel”.

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Tras agradecer el lleno en este concierto, Saúl tomó el micrófono para dedicar “Aviéntame” a las bandas jóvenes que siguen impulsando el rock en el país, aunque sabe que es una tarea complicada.

“Esta canción la queremos dedicar a todas las bandas jóvenes que están haciendo su música, su sonido; les queremos decir que la única forma de triunfar es tocar, la otra es confiar en ti mismo, así que toquen, toquen mucho”, señaló.

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Junto a las palabras de aliento, el vocalista recordó que el rock sigue siendo un género que tiene que batallar por abrir espacios, pero confía en que ellos y la nueva generación pueden cambiar esta situación.

Aunque no tenemos muchos espacios para este género, los vamos a crear, los vamos a inventar, vamos a acompañarlos, a estar con ellos. Todo ese movimiento va a ser mucho mejor de lo que estamos inventando, por ellos y para ellos”, complementó.

Para “Cuéntame tu vida”, el vocalista recordó sus inicios tocando en barrios y cómo siempre eran acompañados sin querer por una manada de perros callejeros que inspiraron el tema.

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Como cereza del pastel, la banda cobijó al elenco de “Nadie nos va a extrañar”, quienes se encontraban en el recinto y han tomado a “Viento” como uno de los temas principales de la serie.

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“Esta noche nos acompaña el elenco de Nadie nos va a extrañar; ahí viene la nueva temporada, estamos muy contentos por ustedes”.

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Para “No dejes que”, Caifanes hizo una especie de paso de estafeta al invitar a sus hijos a interpretarla, mostrándole a sus miles de seguidores a los que continuarán con este legado musical.

“Nuestros invitados son algo muy especial porque vienen desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra sangre: Zoé Hernández Adams, Marianito López, Julián André, gracias y bueno, un abrazo a Marquito y Valentina, los hijos de Marco”, explicó Saúl.

La noche se completó con éxitos de la agrupación como “Afuera” y “La Negra Tomasa”, que fue la encargada de apagar las luces tras poco más de dos horas de concierto.

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