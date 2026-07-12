El hallazgo de huesos de mamuts en la CDMX y su Área Metropolitana más de una ocasión han atrapado la atención del mundo moderno. Desde la Gustavo A. Madero al AIFA, sus restos muestran que el Valle de México era el hogar de estos gigantes prehistóricos.

Esta entrega de Mochilazo en el Tiempo es un recorrido por los sitios en que tanto el gobierno como los capitalinos se toparon con osamentas del peludo ancestro de los elefantes.

El mamut de la estación del Metro Talismán

En 1978, durante la excavación de la Línea 4 del Metro, se descubrieron los restos fósiles de un mamut en el área que hoy ocupa la estación Talismán. Un equipo de arqueólogos documentó el hallazgo y la prensa dio amplia cobertura en su momento.

Mamut en la estación del Metro Talismán. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

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Información del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirma que “El ícono de la estación Talismán representa a un mamut” y que, durante las excavaciones para hacer la estación del Metro, se encontraron restos óseos de un mamut, el cual se exhibe tal y como se encontró.

El elefante es el descendiente directo del mamut y, en muchas partes del mundo, se le considera como amuleto o talismán de buena suerte, si se le encuentra con la trompa hacia arriba, como se ve en el logo la estación.

Otra curiosidad del nombre de la estación es que la palabra talismán tiene origen árabe y significa “imagen sagrada”, mientras que algunos expertos del esoterismo lo asocian con la voluntad y la fuerza astral.

Una fotografía en la que se aprecia la estación Talismán de la Línea 4 del Metro, poco después de su inauguración en 1981. La vista es hacia el cruce de la avenida Congreso de la Unión y Talismán. Colección Villasana.

El Mamut “Tepeyo” de la colonia Guadalupe Tepeyac

El cronista de la colonia Estrella, Sócrates Vera, nos comenta en entrevista que, en tiempos remotos, parte de la colonia Guadalupe Tepeyac se encontraba en el islote de Calpotitlán, mismo que compartía con las que mucho tiempo después serían las colonias Industrial y Estrella en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Este islote se encontraba conectado por la calzada prehispánica de Tepeyecac (Tepeyac) y estaba dividido en dos barrios, según nos dice el paleontólogo Paulo César Silva; en una pequeña población llamado Acoxolco y en un centro ceremonial con el nombre Tecoxomolco. No hay aún literatura disponible al respecto para corroborarlo o abundar sobre el nombre de los barrios, pero sí del islote”.

Después de agendar una cita en fin de semana, EL UNIVERSAL acudió a la casa del paleontólogo Paulo César Silva, junto con el cronista Sócrates Vera, tras escuchar que, entre otros muchos fósiles, contaba con restos del esqueleto de un mamut en su propia sala.

Restos del mamut encontrado en la colonia Guadalupe Tepeyac en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Fotos: Colección Villasana.

⁠Paulo es el responsable del museo local del “Mamut Tepeyo”, que es un lugar poco conocido al que se puede acudir haciendo cita en su página de Facebook con el mismo nombre.

Al entrar al hogar – museo del paleontólogo, lo primero que se encuentra en una de las paredes es una carta con el sello del INAH que indica lo siguiente:

En el 11 de enero de 1978, en el domicilio de Delia, con el número 13 en la Colonia Guadalupe Tepeyac, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, al hacer un foso para introducir un drenaje en el patio del jardín se encontró una osamenta de mamut.

Se localizó a una profundidad de 1.80 metros, se trata de un macho adulto joven, de aproximadamente 30 años de edad que quedó atrapado en un pantano, tal vez por querer alcanzar pastos frescos o para beber del antiguo lago que existía en esta zona hace 12,000 años, en los finales del periodo pleistoceno.

Restos del mamut encontrado en la colonia Guadalupe Tepeyac en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Fotos: Colección Villasana.

El animal murió lentamente de inanición al quedar inmovilizado. Posterior a su muerte, quedaron en el sitio sus restos casi intactos. Por eso la osamenta se encontró en posición anatómica y casi completa.

Después de su descubrimiento, los restos quedaron bajo resguardo en el lugar donde fue descubierto.

Al preguntarle acerca de sus impresiones sobre el lugar, el cronista Vera nos explica “Se trata de una casa que alberga y expone una serie de piezas variadas entre huesos, fósiles y hallazgos prehispánicos, como restos de las ruinas del centro ceremonial del islote de Calpotitlán.

“Para quienes nos encanta la historia de nuestros alrededores, puede ser muy emocionante encontrar huesos de algunos animales impresionantes. Así puedes encontrar en el comedor de la casa, a manera de una mesita de centro, una vitrina que contiene el esqueleto una leoncita juvenil encontrada en Ferrocarril Hidalgo y en la sala, tan majestuoso como es, la pieza principal: el Mamut Tepeyo, encontrado en la propiedad y que reposa apacible esperando a los visitantes”.

Restos del mamut encontrado en la colonia Guadalupe Tepeyac en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Fotos: Colección Villasana.

Para finalizar la visita, Vera nos explica que al ser los terrenos cercanos al Tepeyac tierras más altas, se convertían en zonas de transición, y con el lago venían los lodazales, lo que podía provocar que algunos animales pesados se atascaran con facilidad y murieran al no poder liberarse, o ser presas de depredadores.

Terminamos el recorrido con el paleontólogo Silva y el cronista Vera recordando detalles curiosos de nuestra ciudad, donde un mamut y un paquidermo de distintos periodos cruzaron caminos, como fue el caso de la elefanta Judy, que en 1958 se escapó de un circo y anduvo suelta por la colonia Santa María la Ribera, pasando muy cerca del mamut del Museo de Geología, y de la fábrica de sal “Elefante” que tiene más de cien años de existencia en esa colonia.

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Los museos que conservan mamuts en CDMX

Por otro lado, tenemos este famoso mamut en el Museo de Geología, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, frente al parque donde está el Kiosco Morisco.

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Dicho museo pertenece al Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y uno de sus principales atractivos es el mamut que engalana la sala principal del recinto.

Mamut en la sala principal del Museo de Geología de la UNAM. Cortesía: Fundación UNAM-Museo de Geología de la UNAM.

Cabe mencionar que se trata de una reconstrucción de un esqueleto de mamut, lo que fue una labor titánica, fruto de horas de trabajo de varios investigadores.

En el Estado de México, el Museo del Mamut es de reciente apertura y cubre una superficie de alrededor de 4 hectáreas. El 10 de febrero de 2022 se inauguró como parte de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Su nombre oficial es Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin y está dedicado a las piezas que se recolectaron en los hallazgos durante las obras de cimentación.

Imagen de 2019 de los trabajos arqueológicos en los terrenos de Santa Lucia, Estado de México. Foto: EL UNIVERSAL.

El recinto cuenta con seis salas permanentes y una sala temporal en la que se exhiben piezas tanto paleontológicas como arqueológicas, así como material en torno a la historia geológica y la biodiversidad de la región.

De acuerdo con el sitio oficial, el Museo del Mamut se conforma por diversas representaciones y esculturas de mamuts, un acceso monumental y un estacionamiento con 75 cajones.

En el interior, se encuentra un vestíbulo principal, el área administrativa, módulos de información y servicios al público en general. El área de exposición la integran ocho salas, de las que dos son un jardín temático y una sala de exhibición temporal.

El Museo de Santa Lucía Quinametzin cuenta también con un área digital donde se propone un auditorio con proyecciones 4K, simulación de realidad virtual y sala de videojuegos; todos estos espacios convergen en una explanada común al centro, donde se ubica la cafetería, la tienda de souvenirs y áreas de juegos infantiles.

Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin. Fuente: SEDENA.

El centro de investigación se compone de un área de almacenamiento paleontológico de mil 469.51 metros cuadrados, un taller de restauración, área de estudio científico y un laboratorio, así como las oficinas administrativas.

Uno de los sitios más emblemáticos, con el que varias generaciones recuerdan la experiencia de ver a un mamut, es sin lugar a duda el diorama que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología (MNA).

Con información extraída precisamente del MNA abordamos la historia detrás de la famosa reproducción histórica:

“El Diorama de la Cacería del Mamut, que hasta hoy se exhibe en la sala ‘Poblamiento de América’ es uno de los apoyos museográficos que más han impactado a los miles de visitantes nacionales y extranjeros que año con año visitan este sitio".

Esta dramática pieza escultórica, creada por la artista Carmen Carrillo de Antúnez y su equipo de escultores, puede considerarse un impactante ejemplo de cómo pudo haber sido la práctica de caza de los grandes animales que vivieron en la prehistoria del centro de México durante la Edad de Hielo.