A Diana Bovio no le preocupa que la llamen para representar a mamás en pantalla, como se le verá en la serie Mal de amores, porque cuando le ha tocado interpretarlas hace a mujeres que por diversas situaciones tuvieron hijos siendo muy jóvenes.

Ya pasó por esa experiencia en la comedia De brutas nada, en la que tiene hijos adolescentes, pero se da a entender que los tuvo cuando el personaje tenía unos 18 años.

Y en la más reciente entrega de Mirreyes vs Godínez sale con un bebé.

Ahora en Mal de amores, historia situada en la época revolucionaria que llegará a la plataforma Netflix en septiembre próximo, dará vida a Josefa, la madre de la protagonista Emilia (Renata Vaca, Saw X).

“He hecho varias mamás, en la Revolución se tenían hijos desde muy jóvenes. En Mal de amores es la mujer que es mucho corazón, de apapacho, que inspira libertad a la hija”, detalla Bovio.

Vaca es acompañada en los roles principales por Iván Amozurritia (El niñero) y Juan Pablo Fuentes (Bandidos).

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La historia es la de una joven que lucha por sus convicciones, al mismo tiempo que se encuentra en la encrucijada a de elegir a un revolucionario o un médico.

Mal de amores es la segunda obra de Mastretta en ser llevada al audiovisual, la preimera, Arráncame la vida, en 2008, protagonizada por Ana Claudia Talacón, Daniel Giménez Cacho y José María de Tavira.

“Viajar a esa época, con esta historia de mujeres fuertes, adelantadas a su época es una maravilla y más cuando se trata de una buena novela”, expresa Bovio.

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Con secuela

La actriz también acaba de filmar la secuela de Mesa de regalos, cuya entrega original fue la cinta nacional más vista de 2025.

“Es un proyecto que la gente ama y ahora me tocó formar parte de ese universo. Me toca ser la amiga de Cassandra (Sánchez Navarro), el personaje es muy humano y creo eso ha sido el éxito de la película, pues los personajes son complejos”, considera.

A Mesa de regalos 2 entró vía casting, algo que sorprende por la solvencia que ha logrado en la comedia.

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“Sigo haciendo muchos casting, me divierten, la verdad, dejan crear algo, aunque me han invitado directo a proyectos que es increíble, pero sigo como inicié”, destaca.

A Diana recién se le vio en el largometraje The moment, al lado de la cantante Charli XCX, y prestó su voz a la hija mayor de la serie animada Circo Gómez, producida por Eugenio Derbez, y el año pasado en Mentiras, la serie, junto a Belinda.

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