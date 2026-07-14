La tarde del pasado miércoles 24 de junio, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el norte de Venezuela, seguido poco tiempo después por un sismo de magnitud 7.5, dejando diversos daños materiales y pérdidas humanas en la región.

Según cifras oficiales, el siniestro ha dejado cerca de 4 mil 500 fallecidos y aproximadamente 16 mil 740 heridos. Asimismo, varias familias tuvieron que instalarse en campamentos provisionales instalados en parques o plazas, debido a la pérdida de sus hogares o edificios.

La agencia espacial NASA, compartió un mapa que muestra el desplazamiento del terreno luego de los terremotos, elaborado con datos del satélite NISAR (Radar de Apertura Sintética de NASA-ISRO) y procesado por el equipo de científicos de NISAR en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL).

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Voluntarios continúan en labores de búsqueda y rescate en Venezuela (10/07/2026). Foto: EFE

¿Cómo se realizó esta comparación?

De acuerdo con la agencia, el mapa muestra el cambio de posición de la superficie terrestre, dando información sobre las fuerzas que provocaron la destrucción de lugares como Caracas, La Guaira y otras ciudades costeras del estado.

Según el portal digital de la NASA, los investigadores utilizaron una técnica conocida como "interferometría de radar de apertura sintética" (InSAR), el cual compara datos para detectar cambios sutiles en la distancia entre el suelo y el satélite, el cual permite captar una combinación de desplazamientos horizontales y verticales.

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Durante la observación del movimiento, se compararon las imágenes obtenidas el jueves 25 y el martes 30 de junio, después de los terremotos, con las imágenes del jueves 13 y martes 18 de junio, fechas anteriores a estos sismos.

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Venezuela: piden sacar cuerpos previo a demoliciones. Foto MARTIN BERNETTI / AFP

¿Qué muestra el mapa satelital?

Según el mapa, la mayor parte del movimiento del terreno fue horizontal, hacia el este y el oeste, ya que los terremotos se produjeron en una falla de rumbo o desplazamiento lateral. A su vez, la ruptura de esta falla se extendió mar adentro hacia el este y hacia tierra firme cerca del aeropuerto de Caracas.

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En el esquema compartido, las zonas en rojo indican en qué partes el terreno se desplazó hacia el este y hacia arriba; las zonas en azul muestran dónde se desplazó hacia el oeste y hacia abajo, mientras que las zonas en blanco indican poco o ningún desplazamiento del suelo.

Cerca de Morón, en el mapa, figura también una blanca franja estrecha, la cual indica el lugar aproximado donde se produjo la ruptura de falla en profundidad, entre el desplazamiento hacia el oeste y el desplazamiento hacia el este. Al sur de este segmento, el desplazamiento alcanzó hasta 60 centímetros.

El desplazamiento de la superficie fue más intenso cerca de Caracas y La Guaira, Venezuela, tras los terremotos que sacudieron la región. Foto: Observatorio de la Tierra de la NASA / Lauren Dauphin

Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur. De acuerdo con los científicos de la agencia, las fallas a lo largo de este límite de placas han estado acumulando tensión durante largo tiempo.

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Finalmente, rescatistas venezolanos y extranjeros continúan intentando sacar los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros y el apoyo internacional sigue llegando al país, con cargamentos de alimentos, enseres y equipos de asistencia médica para las comunidades afectadas.

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