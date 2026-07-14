La alcaldía Benito Juárez informó que como parte de la estrategia Blindar BJ360°, continúa fortaleciendo las acciones para garantizar una movilidad más segura, ordenada y eficiente en beneficio de quienes transitan diariamente por la demarcación.

Con este objetivo, la alcaldía incorporó un equipo especializado conformado por 10 elementos capacitados en funciones de tránsito y vialidad, quienes tienen la facultad de atender incidentes viales, realizar maniobras de retiro de vehículos cuando sea necesario y agilizar la circulación en puntos de mayor afluencia vehicular.

Como resultado de estas acciones, del 22 de junio al 7 de julio se levantaron 80 infracciones derivadas de diversas conductas que afectan la movilidad y ponen en riesgo la seguridad de peatones y automovilistas.

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Las sanciones corresponden a faltas como obstruir la circulación, hacer caso omiso a los señalamientos de ‘No estacionarse’, estacionar vehículos sobre banquetas, camellones y andadores destinados al paso peatonal, ocupar lugares donde existe señalización restrictiva que prohíbe el estacionamiento, utilizar espacios exclusivos para personas con discapacidad, bloquear rampas y accesos a cocheras, así como estacionarse en doble fila, acciones que generan conflictos viales y afectan la movilidad de los vecinos.

La demarcación enfatizó que estas acciones no tienen un propósito recaudatorio, sino que forman parte de una estrategia integral para recuperar el orden en la vía pública, prevenir incidentes, facilitar la circulación y proteger el derecho de todas las personas a transitar en condiciones seguras.

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La alcaldía recordó que Blindar BJ360° busca fomentar una cultura de respeto al Reglamento de Tránsito y generar mejores condiciones de movilidad para vecinos, visitantes, peatones, ciclistas y automovilistas, mediante la aplicación de la normatividad con criterios de seguridad, prevención y servicio a la ciudadanía.

LL