Luego de que colectivos de madres buscadoras instalaron un memorial en el Ángel de la Independencia para visibilizar a las más de 135 mil personas desaparecidas en el país, entre ellas Ana Amelí, joven desaparecida hace un año en el Ajusco, y que la estructura fuera retirada menos de 24 horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no fue responsable de retirarlo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la decisión no correspondió a la administración federal y reiteró que su gobierno mantiene comunicación permanente con los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

“No nos correspondió ese retiro al Gobierno de México”, respondió al ser cuestionada sobre el desmantelamiento del memorial, y recordó que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México se respetó la instalación de un espacio de memoria en la Glorieta de las y los Desaparecidos.

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Colocan memorial “México, campeón en desaparición" en el Ángel de la Independencia; marchan por la desaparición de Ana Ameli. Foto: Karla Guerrero| El Universal

Sobre el caso de Ana Amelí, Sheinbaum señaló que continúan las labores de búsqueda y aseguró que desde que tuvo conocimiento de la desaparición instruyó al secretario de la Defensa Nacional para que la Guardia Nacional apoyara a la familia.

La Presidenta también destacó que, tras las reformas legales impulsadas después del caso de Teuchitlán, Jalisco, se fortaleció el mecanismo de alerta temprana para atender de inmediato los reportes de desaparición.

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Explicó que, una vez que una fiscalía recibe una denuncia, se activa una Alerta Nacional que involucra no sólo a las instituciones de seguridad, sino también a otras instancias, como los aeropuertos, para facilitar la localización de la persona.

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Colocan memorial “México, campeón en desaparición" en el Ángel de la Independencia; marchan por la desaparición de Ana Ameli. Foto: Karla Guerrero| El Universal

Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación cuenta con un Centro de Alerta Temprana que coordina estas acciones y que, gracias a este mecanismo, se ha logrado localizar con rapidez a personas reportadas como desaparecidas, ya sea porque fueron víctimas de algún delito o porque se ausentaron voluntariamente.

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Asimismo, reiteró que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) mantienen un trabajo permanente con los colectivos de familiares, y recordó que la actual titular de la Comisión fue elegida con la participación de estos grupos.

Amnistía pide esclarecer retiro de antimonumento

Amnistía Internacional llamó a las autoridades de la Ciudad de México a esclarecer de manera pronta, exhaustiva y transparente las circunstancias en las que fue retirado el antimonumento instalado por familiares y colectivos de personas buscadoras en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La organización sostuvo que la remoción de esta expresión de memoria genera preocupación por el impacto que tiene en las familias que la colocaron para visibilizar la crisis de desapariciones en el país, y advirtió que retirar estos símbolos no elimina la problemática.

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El antimonumento había sido colocado el 12 de julio por colectivos y familiares de personas desaparecidas como un acto de memoria y exigencia de verdad y justicia. Sin embargo, fue retirado durante la madrugada del día siguiente por personas no identificadas, lo que provocó reclamos de los colectivos involucrados.

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Ante estos hechos, Amnistía Internacional pidió a las autoridades capitalinas informar públicamente los resultados de las investigaciones sobre el retiro del antimonumento y garantizar un diálogo directo, respetuoso y significativo con las familias y colectivos afectados.

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Asimismo, hizo un llamado a respetar y garantizar los derechos de las personas buscadoras a la libertad de expresión, la reunión pacífica, la memoria y la verdad.

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