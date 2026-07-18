Ciudad Juárez.— Una mesa plegable y una silla son suficientes para que la doctora Leticia Chavarría Villa brinde decenas de consultas médicas a migrantes ya establecidos y que están de paso en esta ciudad.

La doctora Chavarría, como se le conoce en la localidad, ha dedicado los últimos años de su vida profesional a atender a miles de migrantes que han llegado a esta frontera y que presentan problemas de salud; lo hace por vocación, ya que, según cuenta, desde que inició su carrera como médico jamás pensó en reconocimientos o remuneraciones económicas, sino en ayudar.

La mujer es originaria de Ciudad Juárez, donde estudió la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

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En entrevista con EL UNIVERSAL relata que cuando comenzó sus prácticas como pasante lo hizo en una iglesia en donde en un inicio le daba pena cobrar la poca remuneración económica que le solicitaban a los pacientes que acudían a ese consultorio.

Después de ello, laboró en algunos consultorios y en maquiladoras, pero siempre supo que su verdadera vocación como médico estaba en ayudar.

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“Esa no era mi meta —estar en consultorios—, me gusta más estar en contacto con la gente, conocer de ellos, no sólo de su padecimiento, sino de su entorno y estuve muchos años en la maquila y traté mucho con la gente y eso me gustó”.

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Fue así que poco a poco se fue involucrando e integrando más a la rama médica que ella quería atender, esa que es más enfocada en labor de voluntarios, por vocación y por ayudar.

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“Yo me comencé a involucrar en 2014 con la población migrante con el tema del Plan Mérida en el sur del país. En 2019 en las caravanas estuve apoyando a un albergue que se abrió después de que se cerró un gimnasio que se acondicionó para los migrantes que llegaban, principalmente cubanos. Cuando se cierra ese espacio, se habilitó el albergue y estuve todo 2019 atendiendo a migrantes”, cuenta la doctora.

La doctora es originaria de Ciudad Juárez, donde estudió la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Foto: PAOLA GAMBOA/EL UNIVERSAL

El Covid reforzó su vocación

A decir de ella, la pandemia del Covid-19, le sirvió para reforzar su trabajo hacia con los migrantes como doctora, pero también para reafirmar que lo que ella buscaba como profesional no era el reconocimiento, sino el poder ayudar más allá de la necesidad médica.

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“En 2020, cuando se declara la pandemia en México, se abrió aquí un hotel filtro por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), donde tuve la coordinación médica. Estuve 2020, 2021 y 2022, cuando se levantó la alerta y se dio por alta la pandemia. Esa experiencia fue muy importante y gratificante, porque fue algo que surgió en la ciudad, en ninguna otra parte del país había, aquí fue el inicio y fue muy característico”.

Según explica, el hotel estaba instalado en un negocio de ese giro en esta localidad, donde los pacientes estaban en habitaciones aislados, los casos positivos y quienes iban saliendo de la enfermedad, por lo cual se podían llevar a cabo los protocolos para evitar contagios entre la población migratoria y la local, debido a que los albergues fueron cerrados y ese era el único espacio donde se podía cuidar a la población migrante durante la alerta por el coronavirus.

“Yo tenía un equipo de médicos, un doctor y cuatro doctoras cubanos que estaban aquí como migrantes. Ellos estaban como asistentes. Fue un momento y un espacio para proteger no únicamente a la población migrante, sino para toda la población juarense. Tuvimos casos no sólo de Covid, también llegaron migrantes con otras enfermedades, mujeres embarazadas, casos de apendicitis, accidentados, hacíamos curaciones y todo tipo de atenciones y cuando no podíamos atender los trasladábamos al hospital”, detalla.

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La doctora Chavarría señala esta etapa como un momento de aprendizaje en todos los sentidos, desde lo humanitario, el escuchar a los migrantes y convertir el espacio en un lugar seguro para ellos.

Al concluir la etapa del Covid-19 continuó laborando con la OIM hasta 2023 y en los dos siguientes años siguió dando atención en otros lugares; sin embargo, en 2025 la coordinadora del Ministerio San Columbano para Atención a Migrantes, Cristina Coronado, la buscó para brindar atención a la salud de la población en movilidad que es atendida en un comedor que se tiene por esta organización en la Catedral de Ciudad Juárez.

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“A mí me gusta mucho este tipo de labores y comencé aquí con la consulta médica y con el paso del tiempo se han ido haciendo algunas adaptaciones, actualmente hay dos sicólogos de otra organización y se tiene una agenda para consulta médica y sicológica”, agrega.

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De acuerdo con lo que explica, la atención que se brinda a los migrantes no es sólo en una consulta médica sencilla, sino también se les da acompañamiento, ya que la mayoría de quienes son atendidos están asentados en Juárez, viven discriminación y desconocen cómo ser atendidos en temas de salud.

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A algunos de ellos los orientan a sacar citas médicas, a pedir se haga válido su derecho a la salud y se lleve a cabo el seguimiento de la atención que requieren.

“En la pandemia yo sabía que podía apoyar en algo, se me hacía muy semejante a lo de la violencia, porque era un enemigo con el que estaba luchando la comunidad. En ese tiempo yo tampoco me quedé encerrada y en la pandemia fue lo mismo, los médicos teníamos que estar cerca de la población. Es más servir y desde que comencé la carrera nunca fue mi intención llegar a un estatus o un nivel, nunca fue eso. La medicina es una oportunidad y realmente no me interesa lo económico ni arriesgarme, sino ayudar”.

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Diversas enfermedades

A lo largo de la atención que la doctora ha llevado con las personas migrantes, ha podido atender temas de salud que van desde una simple gripe hasta lesiones provocadas por intentar cruzar el muro fronterizo.

“No hay mucha diferencia en la atención. Cuando comenzaron a llegar las caravanas había un temor de que vinieran con enfermedades de otro tipo que no son de la zona, pero realmente no, son las enfermedades que todo mundo puede tener”.

Resfriados, casos de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y también accidentes serían parte de las atenciones que brindan actualmente a la población migrante.

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“Ahorita se han disparado mucho los accidentes porque los migrantes, sobre todo los varones, al no ser ocupados en un trabajo formal, se les facilita más trabajar como choferes de plataforma y son víctimas de accidentes y es lo que más atendemos y acompañamos”.

A la fecha, la doctora Chavarría acude a diario a dar consultas en el comedor del Ministerio San Columbano para Atención a Migrantes, en donde se tiene un primer contacto con la población en movilidad que lo requiere y quienes necesitan mayor atención son llevados a un consultorio de la misma organización que está a unas cuadras de la Catedral.

La doctora afirma que, desde su experiencia, la medicina debe ser utilizada para servir, ya que no se puede buscar comercializar con la salud de las personas ni de las comunidades. “Mi satisfacción es ayudar a la gente y trato la manera de siempre ayudar”.

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