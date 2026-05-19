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Naucalpan, Méx.- Autoridades municipales presuntamente instaladas por integrantes del crimen organizado en , informaron colonos.

José Luis Colombres, representante de la planilla , dio a conocer que el gobierno municipal realizó acciones para colocados en distintos circuitos de la zona.

“El crimen organizado tenía cámaras en los circuitos. Se ha hecho un trabajo profundo y no lo han difundido”, dijo.

Autoridades municipales retiraron cámaras de videovigilancia en Ciudad Satélite. | Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL
Autoridades municipales retiraron cámaras de videovigilancia en Ciudad Satélite. | Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

En el marco de las elecciones para la renovación de la mesa directiva, comité de vigilancia y vocalías de la Asociación Colonos Ciudad Satélite, Colombres señaló que vecinos buscan participar en acciones de seguridad para reforzar la vigilancia en Ciudad Satélite.

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Indicó que en la zona se instalaron botones de pánico como parte de un esquema para conformar un sistema C5, lo cual fue calificado como un avance.

Sin embargo, consideró insuficiente la presencia de siete patrullas para atender los 32 circuitos que conforman la colonia.

“Creemos que siete patrullas para los 32 circuitos son insuficientes y nosotros, como colonos, queremos ayudar a que las calles sean más seguras”, expresó.

José Luis Colombres, representante de la planilla Más por Satélite, dio a conocer que el gobierno municipal realizó acciones para retirar los dispositivos. | Foto: Especial.
José Luis Colombres, representante de la planilla Más por Satélite, dio a conocer que el gobierno municipal realizó acciones para retirar los dispositivos. | Foto: Especial.

Añadió que la comunicación entre autoridades municipales y colonos es necesaria, debido a que son los habitantes quienes saben qué es lo que adolece a la comunidad y conocen los puntos con mayor riesgo de incidencia delictiva.

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De acuerdo con el último reporte proporcionado por autoridades, durante el 2025 se desinstalaron 208 cámaras de vigilancia presuntamente colocadas de manera clandestina y vinculadas con grupos del crimen organizado, en Naucalpan.

Los dispositivos fueron hallados en 13 colonias, entre las que destacaron San Rafael Chamapa 4a Sección, Vicente Guerrero, La Mancha 1, El Molinito.

Así como San Antonio Zomeyucán, La Cañada, Benito Juárez, Buenavista, Miramar, Nueva San Rafael, Lomas del Cadete, Las Huertas I, II y III y San Lorenzo Totolinga.

Avenida San Esteban, el puente de El Molinito y la avenida Naucalpan, entre La Cañada. | Foto: Archivo, Rebeca Jiménez, EL UNIVERSAL.
Avenida San Esteban, el puente de El Molinito y la avenida Naucalpan, entre La Cañada. | Foto: Archivo, Rebeca Jiménez, EL UNIVERSAL.

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Árboles, postes de energía eléctrica y estructuras de puentes, eran algunos de los lugares donde fueron localizados estos artefactos que componían un sistema de monitoreo.

El operativo fue denominado “Halcón” y contó con la participación de elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Guardia Nacional (GN).

Según investigaciones preliminares, el sistema era utilizado por los delincuentes para estar atentos a los movimientos del entorno.

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JACL/cr

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