Naucalpan, Méx.— “La escuela va corriendo a su ritmo y va a un ritmo acelerado si consideramos que es una institución que apenas se está integrando”, describe José Alberto Barrera, estudiante del segundo semestre de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) campus Naucalpan.

A ocho meses del inicio de operaciones del plantel, instalado en un inmueble decomisado al crimen organizado en el Ejido de Los Remedios, estudiantes reconocieron avances en la transición de clases híbridas a presenciales; sin embargo, señalaron problemas de infraestructura, transporte y falta de espacios para prácticas.

José Alberto Barrera relató que durante el primer semestre las clases se desarrollaron bajo modalidad híbrida y actualmente cursan de manera presencial.

Comentó que una de las principales dificultades continúa siendo el traslado hacia el campus por la falta de transporte público, “sólo suben dos unidades cada dos horas y tenemos que salir corriendo del salón para alcanzarlas”.

Pese a ello, destacó el trabajo académico dentro del plantel y la actitud de los profesores para mejorar la experiencia de los estudiantes. “En cuanto al trato de los maestros, es excelente, son muy buenos maestros, siempre tienen apertura al diálogo”, añadió.

En Ingeniería en Control y Automatización, alumnas del segundo semestre describieron un proceso de adaptación marcado por retrasos en infraestructura y cambios de modalidad. Contaron que siguen bajo un esquema híbrido, es decir, entre clases virtuales y presenciales.

“Iniciamos con negligencia, se supone que nosotros tuvimos que haber iniciado desde el principio en presencial, pero no fue así, a nosotros nos mandaron a virtual porque la carretera no estaba lista”, relató Jazmín.

Para ella, continúan pendientes espacios y equipo para las prácticas de ingeniería, entre ellos laboratorios.

Durante una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Naucalpan el 12 de marzo, la directora Beatriz Rodríguez informó que la matrícula inicial del campus alcanzó mil 65 estudiantes distribuidos en 10 licenciaturas e ingenierías y que no hubo bajas. “No tuvimos bajas el primer semestre, este es un reflejo de que vamos a tener continuidad”, comentó.

Indicó que la modalidad híbrida se implementó para facilitar el acceso de los estudiantes mientras se consolidan las dinámicas operativas y el transporte hacia la universidad.

El siguiente paso, informó entonces, será impulsar actividades deportivas y culturales que ha demandando la comunidad estudiantil.

Revisar educación híbrida

La educación híbrida (modelo pedagógico que combina clases presenciales con aprendizaje en línea) representa un reto para las instituciones de educación superior y alumnos por las condiciones tecnológicas, económicas y de capacitación que requiere su implementación, señaló Xavier Gaytán Zepeda, doctor en Administración de Instituciones Educativas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

El especialista explicó que este modelo obliga a utilizar medios tecnológicos para mantener la comunicación entre docentes y estudiantes, por lo que cada unidad de aprendizaje debe analizar si existen las herramientas necesarias para transmitir el conocimiento.

Antes de implementar programas híbridos o a distancia, señaló que las instituciones deben realizar análisis y capacitar a docentes y personal académico.