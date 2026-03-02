El pasado 23 de febrero, el político poblano Manuel Bartlett cumplió 90 años y lo celebró con una comida privada organizada por amigos y figuras destacadas de la clase política en Puebla.

El festejo se realizó la tarde del sábado 28 de febrero en el municipio de San Pedro Cholula, donde se dieron cita personajes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), exgobernadores y hasta un reconocido militante del Partido Acción Nacional (PAN).

La reunión tuvo lugar en el domicilio de Carlos Meza Viveros, abogado, notario y exsecretario de Gobernación durante el mandato de Manuel Bartlett Díaz como gobernador de Puebla entre 1993 y 1999. El inmueble está ubicado en La Carcaña, una de las zonas residenciales de ese municipio conurbado a la ciudad de Puebla.

Lee también Partido Verde está de acuerdo en 95% de la reforma electoral, afirma Manuel Velasco; “habremos de analizarla”, señala

Políticos de distintos partidos acompañan a Manuel Bartlett en su cumpleaños 90

El exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue acompañado por diversas figuras políticas de peso en el estado y a nivel nacional.

Entre los asistentes destacó la presencia de Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, quien llegó puntual al festejo que inició alrededor de las 15:00 horas. El mandatario permaneció en el lugar hasta las 16:45 horas y, durante la comida, se sentó al lado izquierdo del homenajeado.

También acudieron Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena y primo del gobernador; así como Ignacio Mier Bañuelos, diputado federal por Tecamachalco e hijo del senador.

Lee también Partido Verde está de acuerdo en 95% de la reforma electoral, afirma Manuel Velasco; “habremos de analizarla”, señala

En la lista de invitados figuraron además el exgobernador Melquiades Morales Flores; José Luis Flores Hernández, exsecretario de Finanzas durante el sexenio de Bartlett; y Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de Bienestar en Puebla y sobrino del ex mandatario estatal.

Asistieron igualmente Luis G. Benavides Ilizaliturri, asesor educativo del homenajeado; Alberto Jiménez Merino, actual rector del Colegio de Puebla; e Isabel Merlo Talavera, exdiputada local y exsecretaria de la SEP en el estado.

La lista se completó con Antonio Peniche García, Carlos Sánchez Castañeda, Rubén Cuevas Plancarte, José Luis Espinoza, Francisco Castillo Montemayor, Joe Hernández Corona y Raúl Torres Salmerón.

Lee también Irán es un peligro para la humanidad, afirma la embajadora de Israel; “no nos han dejado otra opción”, dice sobre los ataques

La presencia de Francisco Fraile llama la atención en redes sociales

Uno de los asistentes que más comentarios generó fue Francisco Fraile García, reconocido militante del Partido Acción Nacional en Puebla. Su presencia en la celebración fue lo que más llamó la atención de usuarios en redes sociales, luego de que se difundiera una fotografía del encuentro.

La asistencia de Fraile García fue interpretada por algunos internautas como una muestra de la relación personal que mantiene con Bartlett, más allá de las diferencias partidistas históricas entre Morena y el PAN.

Los ausentes y los detalles del festejo en San Pedro Cholula

Quien también estaba invitado, pero no acudió, fue Guillermo Pacheco Pulido, exgobernador interino de Puebla entre enero y julio de 2019, tras el fallecimiento de Martha Erika Alonso Hidalgo el 24 de diciembre de 2018.

Pacheco Pulido asumió el cargo mientras se desarrollaba la elección extraordinaria que posteriormente ganó Miguel Barbosa Huerta. De acuerdo con lo informado, no asistió al cumpleaños de Manuel Bartlett debido a complicaciones de salud.

Durante la comida, los meseros sirvieron un menú tradicional poblano compuesto por mole poblano y pipián verde, además de otras viandas y bebidas.

Lee también Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

El anfitrión, Carlos Meza Viveros, estuvo acompañado de su hijo Carlos Meza Torres, quien obsequió al homenajeado un retrato del exgobernador con las iniciales de la CFE, en referencia a su paso por la empresa productiva del Estado.

La reunión, celebrada en un ambiente privado, se convirtió en tema de conversación pública por la diversidad de perfiles que acudieron al festejo del exgobernador de Puebla y exdirector de la CFE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/ml