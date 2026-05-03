“Nos sorprendió, pero tendrá la oportunidad de levantar la décima”. Con esa frase, Joel Huiqui resumió el sentir de Cruz Azul tras la ausencia de Carlos Rodríguez en la convocatoria rumbo al Mundial 2026.

El técnico interino no ocultó que la decisión pegó dentro del vestidor. Para el club, el mediocampista celeste es uno de los jugadores más destacados del futbol mexicano en la actualidad.

“Fue una decisión dura para él y para el club. Es uno de los mejores jugadores de la Liga. Está triste, es parte del duelo”, dijo Huiqui tras vencer al Atlas en los cuartos de final de ida del Clausura 2026.

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El entrenador no se quedó en la sorpresa. También destacó que este escenario puede convertirse en un impulso para lo que viene en la Liguilla.

“De las cosas malas están las buenas. Hoy tiene la oportunidad de levantar la décima y estamos muy contentos por eso”, agregó.

Sobre el partido, Huiqui aceptó que Atlas complicó más de lo esperado. El empate momentáneo obligó a Cruz Azul a replantear varias cosas en pleno juego.

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“Nos sorprendió un poco. Lo mencionaba hace rato con sus compañeros. Fue una decisión también dura para él y para el club. Consideramos en la institución que es uno de los mejores jugadores que tiene la Liga, no solamente el club, sino la Liga. Hablé poco con él, realmente él manifiesta su descontento, tristeza, es parte del duelo”, dijo.

Y añadió: “Pero creo que de las cosas malas están en las buenas. Hoy tenemos a un gran jugador dentro de la competencia de la Liguilla, y me parece que hoy él tiene la oportunidad de levantar la décima. Entonces, muy contento por eso”.

El técnico también detalló cómo su equipo logró recomponer el camino. Ajustes en el bloque y mejor lectura del rival marcaron la diferencia en el cierre.

“El rival nos sometió por momentos, hizo modificaciones correctas. Nuestro ajuste en un bloque más alto nos dio ventaja. Así son estos partidos”, señaló.

Finalmente, Huiqui habló de su futuro y dejó en claro que su enfoque está en el presente. No piensa en decisiones a largo plazo mientras el equipo siga con vida en la Liguilla del Clausura 2026.

“El tema se verá hasta la Final. Yo estoy enfocado partido a partido. Disfruto este reto y es un orgullo estar aquí. La decisión es de la directiva. Yo sigo enfocado partido a partido. Yo estoy muy contento de estar aquí. Hoy, soy el técnico en el primer equipo, es una realidad. Lo estoy disfrutando y, para mí, es un es un gran reto”, cerró.