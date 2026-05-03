Christian Ebere firma noche inolvidable con dedicatoria especial

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Cruz Azul dio el primer golpe y lo hizo en el momento justo. En el estadio Jalisco, el equipo celeste encontró en Christian Ebere a su figura para tomar ventaja en los cuartos de final de ida del Clausura 2026.

La noche tuvo un nombre propio. Ebere apareció cuando el partido lo pedía y respondió con goles. No solo marcó, también cargó con el peso emocional de un momento personal complicado.

El delantero nigeriano firmó un doblete que marcó el rumbo del encuentro. Cada anotación tuvo un significado especial, lejos de lo futbolístico y muy cerca del corazón.

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Hace apenas unos días, Ebere sufrió la pérdida de su madre. Por eso, cada celebración tuvo un mensaje claro y directo hacia ella, en una noche que difícilmente olvidará.

“Yo dediqué esos goles para mi madre que falleció, ya una semana ahora y dediqué esos goles para ella”, explicó a TUDN al finalizar el partido.

El segundo tanto llegó desde el punto penal. Con el estadio encima, entre abucheos y la presión de enfrentar a Camilo Vargas, el atacante mantuvo la calma y resolvió con seguridad.

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“Soy una persona bien tranqui en los penales, yo no tengo miedo para patear penalti y bien tranquilo… Somos un equipo y si cualquiera tiene que tocarme a mí yo voy a dar mi todo y si les toca a mis compañeros yo apoyar, somos un equipo”.

La ventaja es celeste, pero la serie sigue abierta. Cruz Azul tendrá que hacer un partido asunto errores en el Estadio Banorte para acceder a las semifinales.

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