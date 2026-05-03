Panini inauguró exposición de Estampas Monumentales en Paseo de la Reforma rumbo al Mundial 2026

La Ciudad de México recibe una de las exhibiciones más llamativas para los aficionados al futbol previo a la Copa del Mundo. Este domingo, Panini inauguró sus “Estampas Monumentales” sobre Paseo de la Reforma, a unos pasos del Bosque de Chapultepec.

La muestra presenta quince réplicas a gran escala de algunas de las estampas más icónicas que han formado parte de los álbumes oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA.

El recorrido es prácticamente un viaje en el tiempo que inicia con México 1970 y termina proyecta su la próxima edición de 2026, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

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Durante la inauguración, destacó la presencia del exguardameta Óscar Pérez, figura emblemática de la Selección Mexicana, quien acudió a las justas de 1998, 2002 y 2010.

"Es maravilloso, la verdad es que es una experiencia inolvidable, donde yo coleccionaba las estampas, las buscaba de los Mundiales y bueno, después me toca aparecer en ellas, es increíble" manifestó el ex guardameta sobre el álbum.

"Invito a todos los chicos a que se preparen, a que sigan su pasión", agrego el ex portero.

Ubicada a la altura de la Torre Mayor, la exposición al aire libre presenta a los rostros de grandes leyendas del balompié mundial, figuras destacadas donde aparecen nombres históricos como Pelé, símbolo del México 70, así como referentes contemporáneos como Cristiano Ronaldo, elegido como imagen de la edición 2026.

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También forman parte del recorrido leyendas como Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y el mexicano Hugo Sánchez.

Francisco Poch, líder de Marketing de Panini, explicó que esta iniciativa busca reforzar el vínculo entre generaciones y la historia del balompié.

"Pues representa mucho, representa justo lo que es Panini, unión, comunidad, acercamiento con las personas, unir personas, lo que decíamos, todas las Copas del Mundo unen países para una competición", dijo.

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"Lo que queremos es brindarles algo de forma gratuita, que se acerquen, que conozcan mucho más de las Copas del Mundo; para las nuevas generaciones que entiendan que hubo un Hugo Sánchez que estuvo a la altura de Mbappé en su momento y demás, pero además pues que están muy bonitas y es un recorrido muy familiar, muy bonito, que se den la vuelta aquí sobre Reforma, en la principal avenida del país", agregó.

Las estampas monumentales, que miden 2.05 m de altura, permanecerán disponibles hasta el 31 de mayo en la CDMX. Posteriormente, la exposición continuará su recorrido en Guadalajara y Monterrey, ciudades que también formarán parte de la próxima Copa del Mundo.