Vinícius anota doblete y Real Madrid retrasa el título del Barcelona en La Liga

Vinícius Júnior anotó dos goles en la segunda mitad y el Real Madrid venció 2-0 al Espanyol para impedir que el Barcelona asegurara su segundo título consecutivo de la Liga española.

El Barcelona venció el sábado 2-1 al Osasuna para abrir una brecha de 14 puntos sobre el Madrid de cara a los partidos del domingo.

Cualquier resultado que no fuera una victoria del Madrid ante el rival su acérrimo rival habría permitido al club catalán celebrar su 29º título de Liga este fin de semana.

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El Barcelona tendrá la oportunidad de asegurar el título el próximo fin de semana, cuando reciba al Madrid en otro “Clásico” en el Camp Nou.

La ventaja del Barcelona se mantiene en 11 puntos de cara a las últimas cuatro jornadas de La Liga.

El resultado del domingo dejó al Espanyol sin ganar después de 17 partidos este año, con 10 derrotas. Está en el 13º puesto, a cinco puntos de la zona de descenso.

Fue un partido muy disputado hasta que Vinícius abrió el marcador a los 55 minutos tras una buena finta para superar a un par de defensores del Espanyol dentro del área.

El delantero brasileño amplió la ventaja al 66 después de una hermosa asistencia de tacón de Jude Bellingham.

Al defensor del Espanyol Omar El Hilali le mostraron una tarjeta roja directa por una falta sobre Vinícius en la primera mitad, pero la decisión se cambió a tarjeta amarilla tras la revisión en video.