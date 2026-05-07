La llegada de BTS a la Ciudad de México ya comenzó a sentirse en distintos puntos de la capital, donde fans, negocios e incluso sitios emblemáticos le han dado la bienvenida al grupo surcoreano.

La cuenta regresiva terminó. Esta noche, la banda arrancará la primera de las tres presentaciones que tiene programadas en el Estadio GNP Seguros, pero la emoción inició desde horas antes y contagió a toda la ciudad.

Aunque las Army son las verdaderas protagonistas, la capital también se han sumado a la celebración. Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en Xochimilco, donde varias trajineras cambiaron sus tradicionales nombres por los de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, algunos incluso escritos en coreano.

boats at Xoxhimilco in Mexico City are decorated with the member names 😭💜 pic.twitter.com/vHKgzIl5zo — val⁷ (@yoongibootyhole) May 7, 2026

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en diferentes plataformas de Internet y fueron compartidas por decenas de fans, convirtiendo al tradicional canal en una parada obligada para las seguidoras.

Pero la ola morada no sólo se ha reflejado en las calles. La redes sociales también han jugado un papel muy importante, pues han ayudado a viralizar las historias de fans que lograron conseguir boletos gracias a colectas y dinámicas organizadas por influencers y otras integrantes del fandom.

Uno de los casos más comentados fue el de la creadora de contenido Pao Valencia, quien pidió ayuda para localizar a una madre y a una niña con el objetivo de regalarles entradas para uno de los conciertos de BTS, luego de que no lograran conseguir boletos durante las caóticas ventas.

Las historias han enternecido a miles de usuarios y reforzado la imagen de comunidad que caracteriza al Army mexicano.

Por si esto fuera poco, parte del staff y algunos bailarines de la agrupación fueron captados en las inmediaciones de Bosque de Chapultepec disfrutando del ambiente capitalino. De acuerdo con videos compartidos por fans, algunos de ellos aprovecharon la tarde para participar en las clases de zumba que se realizan en la zona, desatando aún más emoción entre quienes lograron reconocerlos.

Hasta los bailarines de BTS están bien felices en México JAJAJAJA se ponían a bailar zumba en Chapultepec JAJAJJAAJAJAJA pic.twitter.com/0U6O22FKqH — Min 🇲🇽 (@MaidenYoon1) May 7, 2026

Con la ciudad completamente teñida de morado, la visita de BTS ya se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del año en la capital mexicana.

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