Cuernavaca, Mor.- El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, afirmó que no cuentan con ninguna denuncia e información sobre la presunta desaparición de Darío Javier González Olmedo, de 44 años, y Onix Cortez García, de nacionalidad ecuatoriana, en la entidad morelense.

“No tenemos ninguna denuncia. De hecho, el fiscal especializado en desaparición de personas se comunicó al consulado de ese país para tener información, y no tenemos información ni de familiares, ni a otra persona que haya presentado denuncia en Morelos, por lo menos”, dijo el fiscal.

Luego de la presentación de su Programa Institucional 2026-2030, diseñada para desarticular el rezago histórico de carpetas de investigación y elevar la efectividad judicial, el fiscal afirmó que en cuanto conozcan la denuncia y se emita la ficha de búsqueda podrán colaborar con mayor efectividad, pero por ahora no existe información de autoridades federales ni municipales.

El fiscal afirmó que en cuanto conozcan la denuncia y se emita la ficha de búsqueda podrán colaborar con mayor efectividad. Foto: Especial

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Los familiares de los ciudadanos ecuatorianos solicitaron ayuda a través de sus redes sociales, y compartieron que la última vez que supieron de Dario y Onix fue que estaban por el municipio de Jojutla, sur de Morelos.

Las autoridades de esa demarcación informaron a EL UNIVERSAL que no cuentan con nada de datos sobre los dos hombres, reportados por sus familiares como desaparecidos.

El fiscal aprovechó para hablar de su plan institucional que se cimenta sobre cinco ejes estratégicos: atención con sentido humano, dignificación institucional, eficiencia ministerial, perspectiva de género y modernización con transparencia. Blumenkron advirtió que la institución se someterá a una evaluación constante mediante métricas de resultados, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana tras seis meses de diagnóstico crítico y reestructuración interna.

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