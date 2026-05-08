Más Información

Madres y padres reclaman por recorte escolar 2025-2026; "¿a dónde voy a llevar a mi otro hijo?", expresan

Madres y padres reclaman por recorte escolar 2025-2026; "¿a dónde voy a llevar a mi otro hijo?", expresan

Grupo Xcaret afirma que retiro invitación a Díaz Ayuso debido a sus "desafortunadas declaraciones"; niega haber recibido instrucciones

Grupo Xcaret afirma que retiro invitación a Díaz Ayuso debido a sus "desafortunadas declaraciones"; niega haber recibido instrucciones

Segob rechaza boicot durante visita de Díaz Ayuso a México; asegura que hay "total libertad"

Segob rechaza boicot durante visita de Díaz Ayuso a México; asegura que hay "total libertad"

La semana en que Trump arreció la presión sobre México; insiste en que "los cárteles gobiernan" el país

La semana en que Trump arreció la presión sobre México; insiste en que "los cárteles gobiernan" el país

Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis por tragedia en centro comercial: "no tengo sonrisa para salir al escenario"

Edén Muñoz pospone concierto en Los Mochis por tragedia en centro comercial: "no tengo sonrisa para salir al escenario"

Aplazan fecha de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada; será el 20 de julio

Aplazan fecha de sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada; será el 20 de julio

Cuernavaca, Mor.- El , Fernando Blumenkron Escobar, afirmó que no cuentan con e información sobre la presunta desaparición de Darío Javier González Olmedo, de 44 años, y Onix Cortez García, de nacionalidad ecuatoriana, en la entidad morelense.

“No tenemos ninguna denuncia. De hecho, el fiscal especializado en se comunicó al consulado de ese país para tener información, y no tenemos información ni de familiares, ni a otra persona que haya presentado denuncia en Morelos, por lo menos”, dijo el fiscal.

Luego de la presentación de su Programa Institucional 2026-2030, diseñada para desarticular el rezago histórico de carpetas de investigación y elevar la efectividad judicial, el fiscal afirmó que en cuanto conozcan la denuncia y se emita la ficha de búsqueda podrán colaborar con mayor efectividad, pero por ahora no existe información de autoridades federales ni municipales.

El fiscal afirmó que en cuanto conozcan la denuncia y se emita la ficha de búsqueda podrán colaborar con mayor efectividad. Foto: Especial
El fiscal afirmó que en cuanto conozcan la denuncia y se emita la ficha de búsqueda podrán colaborar con mayor efectividad. Foto: Especial

Lee también

Los familiares de los ciudadanos ecuatorianos solicitaron ayuda a través de sus redes sociales, y compartieron que la última vez que supieron de Dario y Onix fue que estaban por el municipio de Jojutla, sur de Morelos.

Las autoridades de esa demarcación informaron a que no cuentan con nada de datos sobre los dos hombres, reportados por sus familiares como desaparecidos.

El fiscal aprovechó para hablar de su plan institucional que se cimenta sobre cinco ejes estratégicos: atención con sentido humano, dignificación institucional, eficiencia ministerial, perspectiva de género y modernización con transparencia. Blumenkron advirtió que la institución se someterá a una evaluación constante mediante métricas de resultados, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana tras seis meses de diagnóstico crítico y reestructuración interna.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]