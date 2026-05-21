En el país, cada mes se comercializan entre 400 y 500 mil autos usados, por lo que la búsqueda de un auto usado se realiza cada vez más en internet.

De acuerdo con la plataforma Mercado Libre, por cada auto usado en el país, se realizan 33 búsquedas digitales.

Actualmente, Mercado Libre tiene un inventario de 243 mil vehículos usados publicados en su plataforma, un 20% más respecto al primer trimestre del año anterior.

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La plataforma de comercio electrónico hizo una alianza con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) para presentar el primer Reporte Trimestral Mercado Automotriz México: Físico + Digital 2026.

Una radiografía que combina información de ventas físicas en distribuidores con búsquedas en línea.

El reporte revela que el ecosistema automotriz está transitando de un modelo centrado en la exhibición física hacia uno orientado por el descubrimiento, la comparación y la consideración digital.

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El reporte destaca que 62% de los autos nuevos vendidos en el país pertenecen a fabricantes asiáticos y estas marcas también dominan las búsquedas digitales.

Toyota, Honda, BYD y Nissan registran hasta 54% más contactos por publicación respecto al promedio del mercado.

Asimismo, la búsqueda de vehículos híbridos y eléctricos de origen asiático crecieron 105% en el primer trimestre.

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Además, estos vehículos generan 35% más visitas por publicación que el promedio de vehículos tradicionales, reflejando un consumidor más activo y receptivo hacia opciones de movilidad electrificada, señaló Mercado Libre.

Modelos como el BYD King, BYD Dolphin, Honda CR-V Hybrid y Toyota Prius lideran la búsqueda digital, mostrando cómo el interés del consumidor mexicano se está desplazando hacia propuestas de mayor eficiencia tecnológica.

AMDA indicó que, en un entorno donde la competencia se acelera, el inventario se digitaliza y el consumidor toma decisiones cada vez más informadas, la capacidad de interpretar señales de mercado en tiempo real se vuelve un diferenciador estratégico.

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El reporte se publicará de forma trimestral en el sitio oficial de AMDA, consolidándose como una referencia para la industria automotriz digital.

Por segmento de vehículos, Mercado Libre identificó que autos de pasajeros y las pick-ups generan una demanda digital superior a su inventario disponible.

En contraste, el segmento SUV y crossover refleja señales de sobreoferta relativa a la búsqueda digital.

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La hora donde se realiza la mayor búsqueda de autos en Mercado Libre es de 19:00 a 23:00 horas.

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