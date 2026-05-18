Para generar información sectorial, intercambiar buenas prácticas, desarrollar políticas públicas que impulsen el comercio y la formalización del sector automotriz con regímenes tributarios previsibles y una transición hacia una movilidad sostenible, directivos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) firmaron la Declaración de Quito, impulsada por la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA).

Durante el Congreso Latinoamericano Automotriz 2026 organizado por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, las organizaciones participaron en los trabajos realizados por la ALADDA y sus 18 países asociados, los pasados 13 y 14 de mayo en Quito, Ecuador.

En el documento firmado reconocen que la integración de la región latinoamericana es fundamental para su desarrollo frente al comercio global, avanzar hacia una carga impositiva razonable y combatir prácticas comerciales desleales por parte de nuevos participantes del mercado.

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Así como fomentar la formalización y buscar la eliminación de barreras arancelarias que dificultan el comercio entre naciones.

Todo con el objetivo de garantizar la competitividad de la industria automotriz, proteger a los consumidores y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad y reducir niveles de emisiones contaminantes.

Una de las principales propuestas de la Declaración de Quito es que el régimen tributario aplicable a los vehículos en los países latinoamericanos sea razonable, coherente y previsible, alineado con los objetivos de crecimiento económico, formalización y renovación del parque automotor.

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“Una carga tributaria excesiva, o una estructura impositiva que penalice la formalidad, restringe a la ciudadanía la posibilidad de acceder a vehículos con tecnologías más avanzadas y de menor impacto ambiental”, expuso el documento.

Asimismo, se acordó respaldar políticas públicas que impulsen un mejor medio ambiente, seguridad vial y productividad a través de la renovación del parque vehicular mediante incentivos fiscales y financieros para la adquisición de vehículos nuevos de mayor seguridad y menores emisiones.

La declaración de Quito fue signada por Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA; Odracir Barquera, director general de la AMIA y Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT.

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