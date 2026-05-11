El Hot Sale 2026 todavía no arranca oficialmente, pero Mercado Libre ya tiene precios que no esperaron la señal de salida. La plataforma adelantó descuentos de hasta 45% en una selección de celulares Samsung, incluyendo modelos de la línea Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra y Galaxy S26+, todos con envío gratis y meses sin intereses. Si estás pensando en renovar tu teléfono antes de que llegue la temporada de promociones, estas ofertas merecen un vistazo ahora mismo.

¿Cuándo es el Hot Sale 2026?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el Hot Sale 2026 se celebra del 25 de mayo al 2 de junio. Durante ese periodo se esperan descuentos masivos en miles de tiendas digitales, además de una derrama económica que podría superar los registros de ediciones anteriores, impulsada por la maduración del comercio electrónico en México. Sin embargo, varias plataformas ya están liberando precios rebajados antes de la fecha oficial, y Mercado Libre es una de ellas.

Los celulares Samsung con descuento en Mercado Libre

Estos son los modelos disponibles al momento de escribir esta nota, con sus precios de lista, descuento aplicado y opción de meses sin intereses:

Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Black

Precio regular: $22,999

Precio con descuento: $18,736 (18% OFF)

15 meses sin intereses de $1,249

Calificación: 4.9 | +5 mil vendidos

El S25 Ultra en su versión negra es el modelo más vendido de esta lista. Con pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Elite y cámara de 200 MP, es una de las opciones más completas del mercado Android en este momento. El S Pen integrado sigue siendo un diferenciador que pocos fabricantes igualan.

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Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Gray

Precio regular: $22,999

Precio con descuento: $18,736 (18% OFF)

15 meses sin intereses de $1,249

Calificación: 4.9 | +1,000 vendidos

Mismas especificaciones que el modelo anterior, diferente acabado. El gris titanio tiene una presencia más discreta y profesional. Si el negro te parece demasiado común, esta versión ofrece exactamente lo mismo a precio idéntico.

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Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Titanium Silverblue

Precio regular: $22,999

Precio con descuento: $19,069 (17% OFF)

24 meses sin intereses de $794.54

Calificación: 4.9 | +1,000 vendidos

Esta versión está marcada como "Recomendado" dentro de Mercado Libre. Su ventaja frente a las otras variantes del S25 Ultra es el plan de financiamiento: 24 meses sin intereses de menos de $800 al mes, lo que lo convierte en el más accesible para quienes prefieren distribuir el gasto en un plazo más largo.

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Samsung Galaxy S25 Ultra Jet Black 1TB

Precio regular: $41,999

Precio con descuento: $23,028 (45% OFF)

15 meses sin intereses de $1,535

Calificación: 4.9 | +1,000 vendidos

El descuento más agresivo de toda la lista. La versión de 1 TB del Galaxy S25 Ultra baja casi a la mitad de su precio original, lo que lo pone en un rango considerablemente más competitivo. Para usuarios que manejan grandes volúmenes de fotos, video en 8K o archivos de trabajo, este almacenamiento elimina por completo la necesidad de depender de la nube.

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Celular Samsung Galaxy S26 Ultra Negro 512GB

Precio regular: $37,999

Precio con descuento: $31,719 (16% OFF)

15 meses sin intereses de $2,114

Calificación: 4.9 | +500 vendidos

El Galaxy S26 Ultra es el modelo más reciente de Samsung en esta selección. Con 512 GB de almacenamiento y las mejoras de la nueva generación en procesamiento de imagen e inteligencia artificial, es la opción para quien quiere lo último disponible y no solo una oferta puntual.

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Celular Samsung Galaxy S26+ Violeta 512GB

Precio regular: $33,499

Precio con descuento: $27,389 (18% OFF)

15 meses sin intereses de $1,825

Calificación: 4.9

El Galaxy S26+ en color violeta es el punto de entrada a la serie S26 con almacenamiento amplio. Ofrece pantalla grande, cámara triple y las funciones de Galaxy AI de la nueva generación, en un formato ligeramente más compacto que el Ultra. Una alternativa sólida si el S Pen no es prioritario para ti.

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Samsung Galaxy A17 128GB Gris

Precio regular: $4,199

Precio con descuento: $2,764 (34% OFF)

24 meses de $167.03

Calificación: 4.3 | +1,000 vendidos

El A17 es el más económico de la lista y también el que tiene el plazo de financiamiento más largo: 24 meses de $167 al mes. Pensado para usuarios que priorizan el precio sobre las especificaciones, con buena autonomía de batería y pantalla decente para su segmento.

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¿Vale la pena comprar antes del Hot Sale?

Depende del modelo. Los precios actuales en Mercado Libre ya incluyen descuentos significativos, y no hay garantía de que bajen más durante el evento oficial. En categorías de alta demanda como los smartphones Samsung, los inventarios pueden reducirse antes del 25 de mayo. Si ya tienes claro qué modelo quieres, adelantarte puede ser una buena estrategia para asegurar el precio y el color que buscas.

Lo que sí cambia durante el Hot Sale son las condiciones de financiamiento: en algunos casos se amplían los plazos sin intereses o se suman bonos de cashback. Vale la pena revisar nuevamente cuando arranque el evento para comparar si la oferta mejoró.