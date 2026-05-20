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El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, sostuvo una reunión con funcionarios del gobierno de China interesados en la compra y exportación de , como parte de las gestiones para abrir nuevos mercados internacionales para los productores del estado.

En el encuentro también participaron el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez; el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza; el empresario español Pedro Martínez, así como inversionistas de la zona norte, Miguel Arámbura y Samuel Germán Germán.

La reunión forma parte del seguimiento que mantiene el Gobierno de Sinaloa con autoridades chinas para impulsar alternativas de exportación de granos y otros , con el objetivo de diversificar mercados y fortalecer la reconversión de cultivos en la entidad.

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Bello Esquivel explicó que la delegación china, integrada por Qi Hongbin, consejero encargado de asuntos comerciales; Li Kaihang, responsable del Departamento de Agricultura; y Chen Lan, intérprete oficial, reiteró su interés en importar sorgo sinaloense debido a la calidad del grano, reconocida a nivel internacional.

Como parte de la visita, la comitiva recorrerá silos, bodegas e instalaciones portuarias en Topolobampo para verificar la capacidad de almacenamiento, logística y embarque con la que cuenta Sinaloa para concretar una relación comercial sostenible con el país asiático.

El funcionario estatal destacó que esta posible apertura de mercado también representa una oportunidad para promover la reconversión productiva en el estado, ya que el sorgo requiere menos agua para riego en comparación con cultivos como el maíz, lo que permitiría un uso más eficiente del recurso hídrico.

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aov

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