La llamada “manosfera”, una red de comunidades digitales que promueven discursos misóginos, antifeministas y agresivos sobre lo que significa “ser hombre”, se está expandiendo con rapidez en el mundo hispanoparlante y ya representa una amenaza para la igualdad, alertó la socióloga española Elisa García Mingo.

La investigadora de la Universidad Complutense de Madrid advirtió que internet vive una aceleración de “tecnoculturas tóxicas” donde proliferan memes, influencers, cuentas y comunidades que normalizan la violencia contra mujeres y personas LGBTQIA+.

“No es el síndrome, es el síntoma”, explicó durante el conversatorio Manosfera: Misoginia, deshumanización y antifeminismo en la era del algoritmo, organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.

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Socióloga española Elisa García Mingo advierte riesgos de la "manosfera", una red digital que amenaza la igual de género (09/05/2026). Foto: Especial

Según García Mingo, el fenómeno permite entender el avance del repliegue patriarcal y la creciente radicalización digital masculina, particularmente entre jóvenes de la generación Z.

Uno de los focos más preocupantes son los llamados “incels” —hombres que se definen como célibes involuntarios—, comunidades que han ganado fuerza en redes sociales y foros digitales desde 2018 con búsquedas relacionadas con términos como “incel joker”, “simp” o “rebelión incel”.

La especialista recordó que en 2025 ONU Mujeres lanzó una alerta global por el crecimiento de la manosfera y su impacto en la igualdad de género.

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Violencia digital. Foto: Archivo

Además, señaló que algunos de los ataques recientes vinculados con estas ideologías ocurrieron en México.

La académica explicó que muchos integrantes de estas comunidades comparten sentimientos de frustración afectiva, aislamiento social y problemas de salud mental. Citó una investigación realizada en Reino Unido en 2024 donde uno de cada cinco hombres que se identificaban como incels confesó haber pensado en suicidarse diariamente durante las dos semanas previas a la encuesta.

Sin embargo, alertó que detrás de esa vulnerabilidad también se construyen narrativas peligrosas que culpan a las mujeres de sus frustraciones y justifican discursos de odio basados en supuestas jerarquías genéticas y físicas.

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Para García Mingo, la “incelificación” de internet ya no es un fenómeno marginal, sino una nueva etapa de normalización del extremismo misógino en la cultura digital.

Y lanzó una advertencia: mientras estas comunidades ganan terreno en algoritmos, redes y plataformas, el riesgo ya no es solo virtual, sino social y político.

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